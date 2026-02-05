SiriusXM progresse grâce à la croissance surprise du nombre d'abonnés au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 février - ** Les actions de la société de divertissement audio SiriusXM SIRI.O augmentent de 7,1 % à 22,21 $ avant le marché ** La société affiche des ajouts surprenants de 110.000 abonnés auto-payants au 4ème trimestre; les analystes de Visible Alpha s'attendaient à une perte de 33.329 abonnés

** Le chiffre d'affaires du 4ème trimestre s'est élevé à 2,19 milliards de dollars, contre 2,17 milliards de dollars prévus par les analystes - données compilées par LSEG

** La société prévoit un chiffre d'affaires annuel d'environ 8,5 milliards de dollars, ce qui correspond largement aux prévisions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 13,6 % au cours des 12 derniers mois