SiriusXM enregistre une croissance surprenante du nombre de ses abonnés grâce à la demande de contenus exclusifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des actions au paragraphe 2)

SiriusXM SIRI.O a fait état jeudi d'une hausse surprise du nombre trimestriel d'abonnés qui paient directement pour son service de radio par satellite, grâce à la demande de contenus exclusifs, notamment des programmes sportifs et des émissions d'animateurs populaires.

Les actions de la société basée à Manhattan, New York, ont augmenté de plus de 11% dans les premiers échanges.

Le fournisseur de divertissement audio s'appuie sur des contenus exclusifs et des talents de premier plan pour se démarquer sur un marché encombré, avec un modèle diversifié qui couvre la musique, les sports et les programmes de débats, distribués par les constructeurs automobiles, les applications mobiles et les appareils connectés.

En décembre, l'animateur Howard Stern a renouvelé son contrat pour trois années supplémentaires. La société a également lancé une chaîne avec la journaliste Megyn Kelly au cours du trimestre.

SiriusXM a ajouté environ 110 000 abonnés payants au quatrième trimestre, son premier gain dans ce segment après des pertes au cours des trois trimestres précédents.

Les analystes de Visible Alpha s'attendaient à une perte de 30 329 abonnés.

Le nombre d'abonnés a également été stimulé par le déploiement du "service continu", qui maintient automatiquement l'abonnement d'un utilisateur actif, et par le lancement anticipé des "abonnements compagnons", qui offrent aux membres à tarif plein des comptes supplémentaires gratuits pour leur famille ou d'autres voitures.

La société bénéficie également de partenariats avec des constructeurs automobiles qui proposent des essais d'abonnement gratuits pour l'accès à ses services de radio par satellite à bord des véhicules.

SiriusXM a déclaré un chiffre d'affaires de 2,19 milliards de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations de 2,17 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 8,5 milliards de dollars pour 2026, ce qui correspond largement aux attentes de 8,55 milliards de dollars.

Le mois dernier, elle a nommé l'ancien directeur financier de PVH PVH.N , Zac Coughlin, au poste de directeur financier.