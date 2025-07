SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA va devenir la première TAO Tresory Company cotée avec un modèle industriel et financier spécifique

Sirius Media va devenir la première TAO Tresory Company cotée avec un modèle industriel et financier spécifique

Paris (France), le 17 juillet 2025 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, va diversifier ses financements, conformément à ce qui avait été annoncé lors du webinaire du 27 mai [1] , avec l'achat, dès cet été, de tokens TAO, la cryptomonnaie native de la blockchain Bittensor , dédiée à l'Intelligence Artificielle (IA).

Bittensor est une blockchain décentralisée construite avec l'objectif de faciliter la création et la distribution de modèles d'intelligence artificielle (IA). Ce protocole open-source permet à des modèles d'intelligence artificielle de s'entraîner et de collaborer entre eux à travers un réseau décentralisé. Chaque participant contribue à l'apprentissage machine et est rémunéré en TAO en fonction de la qualité de ses contributions. Bittensor se démarque ainsi des modèles traditionnels d'IA (OpenAI, Google…) avec un coût réduit d'hébergement et d'exploitation. A l'image du Bitcoin, le nombre de tokens TAO est limité à 21 millions d'unités.

Une première étape initiée dès cet été

Sirius Media va débuter cet été, l'achat des premiers Tokens TAO et entamer une phase d'accélération durant laquelle il évaluera les opportunités offertes par le réseau Bittensor. En effet, Sirius Media pourra notamment investir dans des projets IA ( Subnet ) qu'il pourra, par la suite, utiliser dans le cadre de ses activités de production. Il est à noter que l'impact actuel de l'IA sur la production de films permet de réduire par 5 les coûts de production et par 4 le temps de production, ce qui est remarquable dans l'industrie audiovisuelle.

« Nous allons développer un nouvel modèle économique pour notre industrie, nous permettant de financer nos productions beaucoup plus rapidement à cela s'ajoute l'impact de AI dans notre industrie. Ai Visionaries est un des exemples qui illustrent parfaitement les mutations actuelles sur notre marché ( https://www.ai-visionaries.com ). Nous discutons avec de nombreuses sociétés dans le domaine, c'est une révolution qu'il ne faut pas rater et nous n'en sommes qu'au début », déclare Paul Amsellem, PDG de Sirius Media.

Sirius Media conserve ses activités de production audiovisuelle et compte utiliser les ressources disponibles en matière d'IA sur Bittensor.com pour accélérer les projets de développement IA.

Par ailleurs, Sirius Media aura également la possibilité de placer ses tokens TAO en « staking » [2] afin de bénéficier de revenus complémentaires. Ce mécanisme offre actuellement un rendement moyen de plus de 15% [3] par an.

Cette stratégie de diversification de ses financements sera amenée à évoluer en fonction des enseignements tirés de cette immersion dans la blockchain décentralisée Bittensor. Le Groupe communiquera sur l'évolution du prix et l'usage qui sera fait des TAO achetés. Sirius Media sera ainsi la première société de production cotée au monde à prendre le virage de la TAO Tresory company et de l'IA.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

Facteurs de risques

Il est précisé que le prix du TAO est sujet à de fortes fluctuations, pouvant entraîner une dépréciation rapide et significative du TAO détenu par le Groupe, et que contrairement aux actifs traditionnels, la liquidité du TAO peut être affectée par des variations de marché soudaines, des restrictions réglementaires ou des dysfonctionnements des plateformes d'échange.

Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Bittensor

(TAO) Offre maximale 21 millions Illimité 21 millions Revenus de placement annuel moyen [4] 0% 3–5% 15–18% Usage Valeur de réserve Smart contracts [5] Infrastructure IA décentralisée Halving [6] Tous les

4 ans N'existe pas Tous les

4 ans (2026) Adoption Institutionnelle Forte Forte Croissante

[1] Communiqué du 28 mai 2025

[2] Mécanisme de sécurisation d'un réseau blockchain. Les utilisateurs reçoivent une rémunération en cryptomonnaies en contrepartie des fonds qu'ils acceptent de verrouiller afin de sécuriser le réseau.

[3] Coinbase au 16 juillet 2025 - https://www.coinbase.com/fr-fr/earn/staking/bittensor

[4] Mentat Minds

[5] Protocole informatique qui facilite, vérifie et exécute des transactions sur blockchains

[6] Division par 2 de la récompense pour les mineurs/développeurs de cryptomonnaie. Le but étant de maintenir la rareté de la cryptomonnaie en réduisant le nombre de nouvelles unités.