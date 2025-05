SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Une nouvelle dynamique après une année de transition

Communiqué de Presse

Paris, 28 mai 2025 à 8h

SIRIUS MEDIA

Une nouvelle dynamique après une année de transition

Capitalisation sur le catalogue et distribution à l'international

Lancement de Sirius Media Lab dédiée à la R&D

Partenariats stratégiques en discussion

Paris (France), le 28 mai 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, a tenu ce 27 mai 2025 un webinaire au cours duquel il a présenté à ses actionnaires et investisseurs le bilan de son exercice 2024, les perspectives du groupe, et les récentes avancées stratégiques. L'année 2024 s'est avérée charnière pour Sirius Media, marquée par une profonde restructuration du Groupe, des arbitrages financiers structurants et l'ouverture de nouveaux horizons prometteurs.

Une renégociation de la dette couronnée de succès

L'un des faits marquants de cette transformation est la renégociation aboutie de la dette du Groupe. Un accord transactionnel signé en mai 2025 [1] a permis l'annulation de 32,7 M€ de dettes. Cette opération constitue une étape déterminante dans la consolidation de la situation financière du groupe.

Fort d'une situation financière assainie et d'une réorganisation finalisée, Sirius Media est prêt à engager un nouveau cycle de développement en capitalisant sur plusieurs leviers de croissance.

Un nouveau cap stratégique pour Sirius Media

Sirius Media Group va continuer à capitaliser sur son catalogue de séries et d'animations avec la volonté de renforcer la distribution de ses productions à l'international [2] . Après la vente, auprès des chaines Gulli et M6, de sa série « Junior » en Afrique, il a signé des accords de distribution pour la diffusion de son film d'animation « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » sur des plateformes de streaming à l'international (Espagne, Portugal, Russie, Pologne, Taiwan, Angleterre, Etats-Unis etc..) [3] .

Par ailleurs, le Groupe a initié un nouveau segment dédié au rap avec la production de la série documentaire « Les architectes du Rap » qui sera diffusée sur Trace TV (Trace Urban), la deuxième chaîne musicale en France [4] . Depuis cette annonce, le Groupe a reçu de nombreuses demandes de collaboration dans le domaine de la musique démontrant l'engouement pour ce nouveau segment de production.

Il poursuit également la production de son film d'animation « Urban Jungle » , en collaboration avec Richard Orlinski , dont la diffusion est prévue sur 2026.

Un développement axé sur l'innovation et la technologie

Convaincu que l'avenir de la production audiovisuelle réside dans l'innovation, Sirius Media a signé un partenariat avec Starlings Interactive , société de production audiovisuelle ayant accès à une technologie innovante permettant de créer des films interactifs ( CtrlMovie ) [5] . Ce partenariat stratégique vise à co-développer des films interactifs et proposer des expériences interactives inédites aux spectateurs en Europe et en Amérique du Nord, notamment grâce à l'accord de Starlings Interactive avec l'un des plus gros réseaux de cinémas aux Etats-Unis (plus de 1 000 salles). Ce dernier offre surtout à Sirius Media une passerelle pour distribuer son catalogue aux Etats-Unis .

Afin d'aller plus loin, le Groupe vient de lancer sa filiale Sirius Media Lab , dédiée à la R&D avec des outils utilisant l'intelligence artificielle pour optimiser la création de contenus (relecture de scénario, pilotes sur la création de teasers,…). Ces différents outils, utilisés sur le film Urban Jungle, permettent d'ores et déjà à Sirius Media de diviser par deux le temps de production et le budget de production avec une qualité constante. Le Groupe souhaite développer d'autres projets R&D afin de produire mieux, plus vite et à moindre coût.

Conformément à cette stratégie d'innovation, le Groupe réfléchit également à la mise en place de financements alternatifs et regarde de près la blockchain Bittensor.com, le leader des projets cryptos d'Intelligence artificielle et où sont échangés des tokens $TAO. A travers cette plateforme, Sirius Media pourrait ainsi diversifier le financement de ses productions et accélérer ses projets en IA.

Des partenariats stratégiques en discussion

Afin d' accélérer son développement dans l'animation jeunesse, Sirius Media a signé une Lettre d'Intention (LOI) avec une société spécialisée dans la production et la réalisation de séries jeunesses, en vue d'une prise de participation majoritaire. Cette société a noué des partenariats avec de grands leaders de l'industrie tels que The Walt Disney Company , WarnerBros ou Hasbro pour produire des séries télévisées internationales. Elle dispose d'un solide réseau de partenaires (TF1, Disney+, France TV, Rai Italia, EDF, Netflix,…) et a en catalogue les licences de marque très connues du jeune public. Cette acquisition offre de nombreuses synergies avec Sirius Media et lui permettrait de faciliter la distribution de ses séries jeunesse à l'international. La société ciblé étant rentable et présentant des cash-flow positifs, cette acquisition se ferait via un financement non dilutif de type LBO. Une clôture de l'opération est envisagée pour le mois de juillet 2025.

En parallèle et comme annoncé 1 , le Groupe a engagé des discussions avec un partenaire de l'industrie audiovisuelle et reçu une lettre d'intention non engageante pour un prise de participation majoritaire dans la société Triple A et indirectement dans les sociétés Sirius Media Production et TCC. Ce rapprochement, qui se ferait via une société commune, permettrait de mutualiser les savoir-faire afin de créer, distribuer et monétiser des contenus audiovisuels de haute qualité. La clôture de l'opération pourrait se faire vers septembre 2025.

Ces deux opérations restent conditionnées à la conduite des audits d'acquisition usuels et à la levée de l'ensemble des conditions suspensives. Sirius Media tiendra informé le public des avancées de ces deux opérations.

Une trajectoire claire et ambitieuse

Avec un pipeline actif de 8 à 10 projets en développement, des technologies en cours de déploiement, une structure financière assainie et des discussions avancées avec des partenaires stratégiques, Sirius Media aborde l'avenir avec une vision ambitieuse : devenir un acteur de référence de la production audiovisuelle innovante à l'échelle européenne.

« Nous avons traversé une année difficile, mais elle nous a permis de repartir sur des bases solides. Sirius Media est aujourd'hui un groupe structuré et tourné vers l'innovation. Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre de croissance, à la croisée de la créativité et de la technologie », déclare Paul Amsellem, Président-directeur général de Sirius Media.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

