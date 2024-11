SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : RÉSULTATS DU 1ER SEMESTRE 2024

Communiqué de Presse

SIRIUS MEDIA

RÉSULTATS DU 1 ER SEMESTRE 2024

Baisse du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Refonte de la gouvernance

Réorganisation du Groupe bien engagée

Paris (France), le 4 novembre 2024 – 21h45 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, publie ses résultats semestriels 2024.

« Nous publions des résultats semestriels 2024 qui, comme annoncé [1] , sont en deçà de nos attentes et ne sont pas satisfaisants. Nos chiffres montrent une baisse notable du chiffre d'affaires ainsi qu'une érosion de notre rentabilité. Bien qu'ayant donné à ses filiales Triple A et Sirius Media production, les moyens de son développement au cours du premier semestre 2024, grâce à un apport financier dépassant les 3,5 millions d'euros [2] , la société n'a pas su atteindre ses objectifs de croissance et de rentabilité. De plus, le choix de la date du lancement du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », et la qualité de sa distribution interne ont pesé sur les résultats du film.

Face à ce constat, nous avons pris des décisions fortes et mené une réorganisation profonde de l'entreprise. Au-delà du changement radical de management, nous avons décidé de modifier également la gouvernance de Sirius Media mais également de Sirius Media Production (ex-PM SA) afin de pouvoir piloter l'entreprise de manière plus efficace. Le second semestre restera compliqué pour l'entreprise, 2024 sera une année de transition. Cependant, ces difficultés nous amènent à renforcer nos bases pour mieux rebondir. La reprise en main de la société porte ses fruits et nous offre désormais un plus grand contrôle de nos coûts, nous permet d'optimiser les ventes du catalogue historique et le choix de revoir l'intégralité du modèle de financement des films et productions, va nous offrir une plus grande flexibilité. Nous sommes convaincus que Sirius Media possède les atouts nécessaires pour se réinventer et saisir les opportunités à venir. Les défis restent nombreux, mais nous croyons fermement en la résilience de notre Groupe et en sa capacité à se transformer durablement.»

Paul Amsellem

Président de SIRIUS MEDIA.

(en milliers d'euros) 30/06/2024

6 mois 30/06/2023

6 mois Chiffre d'affaires 205 7 640 Productions et développements 5 991 6 532 Total chiffre d'affaires et productions 6 196 14 172 Subventions d'exploitation 1 267 121 Produits opérationnels courants (dont CIA 2 ) 1 085 Produits d'exploitation 6 463 15 378 Achats (4 542) (5 033) Marge brute 1 921 10 345 % Produits d'exploitation 30% 67% Produits d'exploitation 33 100 Autres achats et charges externes (2 167) (1 789) Frais de personnel (826) (2 037) Impôts et taxes (46) (79) EBE (1 085) 6 539 % Produits d'exploitation -17% 43% Dotations aux amortissements et aux provisions (5 183) (4 234) Autres produits et charges d'exploitation (347) 57 Résultat d'exploitation (6 615) 2 362 % Produits d'exploitation -102% 15% Résultat financier (633) (2 213) Résultat exceptionnel (165) (506) IS 6 (1) Amortissement du goodwill Résultat net de l'ensemble consolidé (7 407) (358) % Produits d'exploitation -115% -2% Intérêts minoritaires (3 964) 1 560 Résultat net (part du groupe) (3 444) (1 918) % Produits d'exploitation -53% -12%

Ensemble des subventions (productions et catalogue) Estimation du Crédit d'Impôt Audiovisuel

Le Conseil d'Administration de SIRIUS MEDIA, qui s'est tenu le 1 er novembre 2024, a arrêté les comptes semestriels au 30 juin 2024. Les procédures d'examen limité sur les comptes consolidés ont été effectuées.

Des résultats marqués par la baisse de chiffre d'affaires et les frais de lancement du film « Zak et Wowo , la légende de Lendarys»

SIRIUS MEDIA totalise sur le 1 er semestre 2024 6,5 M€ de produits d'exploitation contre 15,4 M€ l'an passé en lien avec la baisse du chiffre d'affaires de l'activité production sur la période.

Les Achats se montent à 4,5 M€ à fin juin 2024 contre 5 M€ l'an dernier et concernent les frais de développement du film « Urban Jungle », dont l'histoire mettra en scène les célèbre sculptures de l'artiste Richard Orlinski , et la finalisation du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys ».

Sur la période, le Groupe a engagé des frais marketing en amont du lancement du film « Zak et Wowo, la légende de Lendarys » qui portent les Autres achats et charges externes sur le semestre à 2,2 M€ contre 1,8 M€ l'an passé. Cependant, l'optimisation des coûts de structure menée par SIRIUS MEDIA (réduction des effectifs, fermeture des bureaux de Levallois-Perret et changement de siège social) permet de limiter cette hausse et d'abaisser les charges de personnel à 0,8 M€ contre 2 M€, soit une réduction de 59%. Ainsi, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) s'établit sur le 1 er semestre 2024 à -1,1 M€ contre 6,5 M€ en 2023.

Le Résultat d'exploitation s'élève à -6,6 M€ sur le semestre après l'enregistrement de 5,2 M€ de dotations aux amortissements et aux provisions qui concernent principalement l'amortissement des films « Zak et Wowo », « Urban Jungle » et un reliquat d'amortissement de la série à succès « l'Amour presque parfait ».

Le résultat financier du Groupe s'apprécie de 1,6 M€ pour s'établir à – 0,6 M€ contre 2,2 M€ en 2023, et porte le Résultat net du Groupe à – 3,4 M€ au 30 juin 2024 contre - 1,9 M€ l'an passé.

Structure financière

Au cours du semestre, SIRIUS MEDIA a conclu un contrat d'obligations convertibles en actions avec le fonds d'investissement Atlas Special Opportunities [3] d'un montant de 2 M€, portant intérêt de 8% par an avec une maturité de 12 mois. A ce jour, 7 500 obligations ont fait l'objet d'une conversion en action emportant création de 17?305?769 actions nouvelles.

Ainsi, la Société a réalisé plusieurs augmentations de capital par voie de conversion d'obligations en action portant le capital social de la société à 4 631 075,50 €, divisé en 46?310?755 actions de 0,10 € de valeur nominale chacune.

Au 30 juin 2024, les disponibilités du Groupe se portent à 8,8 M€ et l'endettement net à 17,2 M€.

Une réorganisation bien engagée

Le lancement du film "Zak et Wowo, la légende de Lendarys" en juillet n'ayant pas atteint, en France, les objectifs fixés en termes de box-office et de ventes, le Conseil d'Administration de Sirius Media a décidé de procéder à une réorganisation stratégique du Groupe et de ses activités [4] .

Cette réorganisation a pour principaux objectifs d'accélérer le déploiement en France et à l'international du catalogue de Sirius Media production, d'améliorer sa rentabilité et de travailler sur le désendettement du Groupe.

M. Paul Amsellem a ainsi pris la direction de Sirius Media Production (ex-PM SA), en tant que Président-Directeur Général et M. Robert Koople, actionnaire historique de Sirius Media, a rejoint le conseil d'administration de Sirius Media Production, en tant qu'administrateur.

Cette nouvelle gouvernance travaille actuellement sur la restructuration de la dette du Groupe et de ses filiales, et a lancé, en parallèle, un plan d'optimisation des coûts afin d'abaisser son point mort et améliorer, à terme, sa rentabilité. Afin d'accompagner et sécuriser ses développements, le Groupe finalise la mise en place d'un nouveau financement.

Sirius Media Group va désormais capitaliser sur son catalogue de ses séries et animations. Pour ce faire, Sirius Media va s'appuyer sur le savoir-faire de Nathanael Kalfa qui a rejoint le Groupe afin d'assurer la distribution des productions à l'international [5] . Sirius Media a notamment récemment vendu auprès des chaines Gulli et M6 sa série « Junior » en Afrique. De plus, au travers de sa filiale TCC, a signé un accord de développement avec France Télévisions pour la série "Le Petit Voleur d'ombres", adaptée des livres à succès de Marc Levy, l'auteur français le plus lu dans le monde [6] . La production de cette série animée sera diffusée sur les chaines du groupe France Télévisions. Ces concrétisations renforcent ainsi la position de Sirius Media Group en tant que créateur de contenus diversifiés pour les enfants et les adolescents.

Le potentiel de développement du Groupe demeure solide avec un catalogue de plus de 600 h à valoriser à l'international, ainsi qu'un pipeline de production de 8 à 10 projets en développement et la volonté de relancer son activité de production de spots publicitaires , liée au savoir-faire historique du Groupe. Par ailleurs, le Groupe poursuit ses discussions non exclusives avec un partenaire industriel en vue d'une prise de participation.

Fort d'une réorganisation profonde pour renforcer les fondations du Groupe, Sirius Media confirme sa volonté de repositionner le Groupe sur une trajectoire de développement durable.

Les comptes semestriels au 30 juin 2024 seront disponibles le 5 novembre 2024 sur le site SIRIUS MEDIA dans la rubrique « Investisseurs/Documents financiers »

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

[1] Webinaire du 24 septembre 2024

[2] Compte courant d'actionnaires souscrit par Monsieur Robert Koople, Paul Amsellem et via un financement en obligations convertibles

[3] Communiqué du 26 avril 2024

[4] Communiqué du 23 septembre 2024 et webinaire du 24 septembre 2024

[5] Communiqué du 20 septembre 2024

[6] Communiqué du 29 juillet 2024