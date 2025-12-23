SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA renforce son partenariat avec Trace TV

Sirius Media renforce son partenariat avec Trace TV avec la signature d'un documentaire sur Christopher Ghenda

Paris (France), le 23 décembre 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) Sirius Media, groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce la signature d'une lettre d'intention avec la chaine Trace TV portant sur la production d'une série documentaire consacrée à Christopher Ghenda , compositeur, producteur et artiste au cœur de la scène musicale française contemporaine.

La série, écrite et réalisée par Stéphanie Vannier , sera composée de 3 épisodes de 30 minutes pour une diffusion en télévision et en SVOD. Ce projet retracera le parcours de Christopher Ghenda, compositeur issu de Viry-Châtillon, devenu l'un des artisans du succès de nombreux artistes français. Il a notamment collaboré avec Aya Nakamura (Brisé), Niska (Medellín), Keblack (Premier étage), Naza (MMM) ainsi qu'avec Florent Pagny (J'veux en voir encore). Longtemps resté en retrait de la scène médiatique, il est aujourd'hui un acteur central de la création musicale, et un pilier du label SubLife, aux côtés de Booba.

Cette nouvelle collaboration entre Sirius Media et Trace TV s'inscrit dans la continuité du partenariat initié en avril 2025 avec la série « Les Architectes du Rap » [1] dont le tournage est terminé et qui devrait être diffusée sur cette fin d'année. Le bon déroulement de ce premier projet a conduit les deux groupes à prolonger leur coopération à travers un nouveau projet centré sur un profil clé de l'industrie musicale. Le tournage de cette nouvelle série devrait démarrer au cours du 1 er trimestre 2026.

Paul Amsellem, PDG de Sirius Media, a déclaré : « Cette nouvelle collaboration avec Trace TV s'inscrit dans une logique de continuité stratégique. Cela illustre notre volonté de structurer des relations durables avec des acteurs de référence et de renforcer notre positionnement sur le segment des documentaires musicaux de qualité. »

