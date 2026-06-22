SIRIUS MEDIA : Sirius Media ouvre une nouvelle page : faire de son catalogue un moteur de croissance, produire des contenus premium et accélérer avec l'intelligence artificielle

Euronext Growth® Paris | ALSRS | ISIN FR0014017FP5

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 22 juin 2026 – 18h00

Sirius Media ouvre une nouvelle page : faire de son catalogue un moteur de croissance, produire des contenus premium et accélérer avec l'intelligence artificielle

Au terme de dix-huit mois d'assainissement, Sirius Media présente la feuille de route de sa nouvelle phase de développement : valoriser un catalogue de plus de 600 heures (200+ titres, valorisé 9,7 M€ par In Extenso Finance), produire des contenus premium, accélérer la production et la distribution grâce à des outils d'intelligence artificielle développés en interne, et lancer dès la rentrée 2026, avec le soutien d'Equisafe, la tokenisation de son catalogue dans un cadre réglementé.

? Un socle assaini : −32,7 M€ de dette de groupe en 2025, coût de la dette obligataire ramené d'environ 14 % à environ 4,25 %, regroupement d'actions finalisé, filiale SMP traitée dans un cadre judiciaire protégé.

? Des effets déjà mesurables : la restructuration de l'emprunt obligataire dégage un produit non récurrent d'environ +1,9 M€ attendu sur le premier semestre 2026 ; la conversion de la ligne d'OCA Atlas, réalisée en janvier 2026, a réduit la dette de 1 150 000 € .

? Un catalogue valorisé : plus de 600 heures de contenus, 200+ titres, valorisé 9,7 M€ par In Extenso Finance, exploité auprès des plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Groupe TF1, France Télévisions, Groupe M6, Netflix…).

? Des contenus premium déjà engagés : « Les Architectes du Rap » pour Trace TV et une nouvelle série signée Victoria Bedos, « La vie de ma mère ».

? L'IA comme levier : deux outils internes — Sirius AI Script et Sirius AI Edit — pour produire plus vite et à coût maîtrisé, et le lancement d'une activité de distribution directe des contenus sur les plateformes.

? L'étape suivante engagée : la filiale Sirius Right (en cours d'immatriculation), dédiée à l'acquisition de catalogues, et la tokenisation du catalogue, dont le lancement est prévu dès la rentrée 2026 , avec le soutien d'Equisafe.

Dix-huit mois d'assainissement — ce qui est fait

La nouvelle phase s'ouvre sur des fondations rétablies. Au cours des dix-huit derniers mois, le Groupe a réduit de 32,7 M€ la dette du groupe (cf. communiqué du 12 mai 2025), ramené le coût de son emprunt obligataire d'environ 14 % à environ 4,25 % (restructuration de juin 2026), finalisé le regroupement d'actions (cf. communiqué du 19 mai 2026) et engagé le traitement de sa filiale Sirius Media Production dans un cadre judiciaire protégé (cf. communiqué du 15 avril 2026).

Ces opérations produisent des effets déjà mesurables . La restructuration de l'emprunt obligataire, qui annule les intérêts antérieurs, dégage un produit non récurrent d'environ 1,9 M€ attendu sur le premier semestre 2026 . Par ailleurs, la conversion de la ligne d'OCA Atlas, réalisée en janvier 2026 (cf. communiqué du 29 janvier 2026), a réduit la dette du Groupe de 1 150 000 € .

Un catalogue qui redevient un moteur

Le premier axe est la valorisation du catalogue : plus de 600 heures de contenus et 200+ titres , valorisés 9,7 M€ par In Extenso Finance . Le Groupe intensifie la monétisation de ce fonds auprès des diffuseurs et des plateformes, en France et à l'international.

Des contenus premiums

Le deuxième axe est la production de contenus premium. Le Groupe produit pour Trace TV le documentaire « Les Architectes du Rap » (6 × 26 minutes), diffusé en 2026 sur Trace Urban, présente dans 60 pays (cf. communiqués des 23 avril et 23 décembre 2025). Il a par ailleurs enrichi son pipeline d'une nouvelle série signée Victoria Bedos , « La vie de ma mère » (6 × 52 minutes ; développement sur douze mois, commercialisation visée en 2027 — cf. communiqué du 11 juin 2026).

L'intelligence artificielle : produire plus vite, et distribuer en direct

Le troisième axe est l'accélération par l'intelligence artificielle. Le Groupe a développé en interne deux outils — Sirius AI Script (sélection et écriture) et Sirius AI Edit (création et déclinaison de contenus) — qui réduisent les délais et les coûts de production ; le trailer du long-métrage d'animation Urban Jungle a ainsi été réalisé intégralement par IA. Sur cette base, le Groupe engage une activité de distribution directe de ses contenus sur les plateformes (YouTube, TikTok, Instagram), à commencer par ses marques jeunesse, qui contribuera à l'activité du groupe dès l'exercice 2026.

Sirius Right et la tokenisation du catalogue — la prochaine étape

Le quatrième axe ouvre une nouvelle voie de création de valeur. Le Groupe a constitué la filiale Sirius Right , en cours d'immatriculation, dédiée à l'acquisition de catalogues de droits. En parallèle, la tokenisation de son catalogue — la transformation de droits d'IP en actifs liquides dans un cadre réglementé — est d'ores et déjà engagée, avec le soutien d'Equisafe , acteur régulé (agréé PSFP par l'AMF et CASP au sens du règlement MiCA) : le Groupe en prévoit le lancement dès la rentrée 2026 , en commençant par son propre fonds. Cette démarche s'inscrit dans le cadre réglementaire applicable et demeure soumise à ses conditions de réalisation.

« Nous avons passé dix-huit mois à assainir : la dette, la structure du capital, le périmètre. Nous ouvrons aujourd'hui une nouvelle page, fidèles à une méthode simple : communiquer ce qui est fait, pas ce qui est espéré. Notre catalogue redevient un moteur ; l'intelligence artificielle nous permet de produire plus vite et de distribuer nos contenus en direct ; et nous préparons l'étape suivante, l'acquisition de droits et leur valorisation. Je remercie nos actionnaires et nos partenaires pour leur confiance. »

— Paul Amsellem, Président-Directeur Général de Sirius Media

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À propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort de plus de 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0014017FP5 — ALSRS) et éligible au PEA-PME. Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media — SEITOSEI•ACTIFIN

? Presse : presse@seitosei-actifin.com ? Investisseurs : siriusmedia@seitosei-actifin.com

Avertissement. Le présent communiqué est diffusé à titre d'information et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de cession de titres ou d'actifs numériques, ni une sollicitation en vue d'une telle offre, ni un conseil en investissement, dans quelque pays que ce soit. Il contient des déclarations de nature prospective relatives à la stratégie du Groupe : l'activité de distribution directe, la filiale Sirius Right (en cours d'immatriculation), les acquisitions de catalogues envisagées et le projet de tokenisation du catalogue, mené avec le soutien d'Equisafe, constituent des projets en cours de mise en place, soumis à leurs conditions de réalisation, aux conditions de marché et au cadre réglementaire applicable (notamment la réglementation AMF et le règlement MiCA) ; ils ne constituent pas une garantie de résultat. Les impacts chiffrés relatifs au premier semestre 2026 sont prospectifs et seront confirmés lors de l'arrêté des comptes. Le présent communiqué ne contient aucune information sur la répartition du capital. L'attention est attirée sur les risques liés à la liquidité réduite du marché Euronext Growth® et à l'effet dilutif des conversions. Sirius Media ne prend aucun engagement de mise à jour de ces informations sous réserve de la r