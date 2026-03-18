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SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Nouveaux accords de distribution
information fournie par Actusnews 18/03/2026 à 18:00

Communiqué de Presse

Paris, 18 mars 2026 à 18h

SIRIUS MEDIA

Nouveaux accords de distribution pour les séries Zoé & Milo et L'amour (presque) parfait

Paris (France), le 18 mars 2026 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce de nouveaux accords de distribution pour deux titres phares de son catalogue.

« Zoé & Milo » poursuit son expansion à l'international

Forte de deux saisons produites et distribuées avec succès en France, la série Zoé & Milo étend sa présence sur deux nouveaux pays. Elle est désormais diffusée au Canada, via un accord conclu avec Brandvida LLC, et en Chine (Hong Kong), grâce à un partenariat avec la plateforme Now TV.

Dans la continuité de cette dynamique, Sirius Media annonce le lancement du développement d'un long métrage issu de l'univers de la série, ouvrant une nouvelle déclinaison à fort potentiel pour cet actif du catalogue.

« L'amour (presque) parfait » diffusée sur de nouvelles plateformes

Après une diffusion sur France Télévision et un classement dans le Top 4 des séries les plus regardées sur Netflix en France, la série L'amour (presque) parfait voit sa distribution s'élargir aux plateformes de TF1 et de Canal + .

Cette présence renforcée auprès des grands acteurs de la diffusion française témoigne de l'attractivité de la série et de la capacité du Groupe à négocier des fenêtres de diffusion successives, contribuant à la récurrence des revenus générés par cet actif. Sirius Media confirme par ailleurs être en cours de développement d'une nouvelle saison qui viendra étoffer son catalogue en 2027.

Ces concrétisations illustrent la capacité de Sirius Media à monétiser ses créations sur la durée, à multiplier les diffusions en France comme à l'international et à prolonger la valeur de ses contenus au-delà de leur première exploitation.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media
AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs
Solène Kennis
+33 (0)1 75 77 54 68
siriusmedia@aelium.fr

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Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97082-cp_sirius_catalogue_t12026_vd.pdf

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