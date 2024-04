SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Lancement du jeu vidéo mobile inspiré du film " Zak et Wowo : La Légende de Lendarys "

Lancement du jeu vidéo mobile inspiré

du film « Zak & Wowo : La Légende de Lendarys »

Paris (France), le 17 avril 2024 – 18h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) annonce le lancement du jeu vidéo mobile : "Zak & Wowo, les souvenirs perdus", inspiré de son film d'animation "Zak & Wowo : La légende de Lendarys". Ce jeu interactif sera disponible ce jeudi 18 avril sur les plateformes iOS et Android.

Un voyage interactif dans l'univers de Zak & Wowo

"Zak & Wowo, les souvenirs perdus" plonge les joueurs dans une aventure captivante où Zak est confronté aux Wizzymons malicieux qui effacent sa mémoire à l'aide d'une pierre de jade magique. Trouvé inconscient par son inséparable ami Wowo, ils se lancent ensemble dans une quête épique pour récupérer la mémoire perdue de Zak.

Le jeu propose une expérience immersive, au sein de l'univers du film, où les joueurs doivent naviguer à travers des défis mystérieux, découvrir des secrets cachés et élaborer des stratégies pour sauver les Wowos captifs.

Une expérience de jeu riche en émotions

Développé en partenariat avec la société OONA , "Zak & Wowo, les souvenirs perdus" offre aux joueurs une expérience de jeu solo ou en multi-joueurs, combinant des éléments de magie, d'amitié et de courage. Les joueurs seront invités à explorer des paysages enchanteurs et à combattre les forces maléfiques pour restaurer la paix dans le monde de Zak et Wowo.

Le lancement du jeu mobile marque la première opération de promotion du film "Zak & Wowo : La légende de Lendarys". Il va permettre au public de se plonger dans les décors de ce monde imaginaire et de se familiariser avec les héros du film en amont de sa sortie dans les salles françaises prévue le 10 juillet 2024.

A propos de SIRIUS MEDIA

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr