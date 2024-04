SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : FORTE PROGRESSION DES REVENUS 2023

Communiqué de Presse

Paris, 29 avril 2024 à 18h00

FORTE PROGRESSION DES REVENUS 2023

Revenus 2023 de 27 M€ en croissance de 50%

Produits d'exploitation de 29,5 M€ (+ 64%)

Marge brute de 23,4 M€ (+ 86%)

Accélération des revenus prévue sur 2024

Paris (France), le 29 avril 2024 – 18h - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) publie des revenus 2023 en forte amélioration, porté par la bonne dynamique des activités de sa filiale SIRIUS MEDIA Production, intégrée en décembre 2022. A l'image du 1 er semestre, SIRIUS MEDIA voit ses produits d'exploitation progresser de 64% pour s'établir à plus de 29 M€ contre 18 M€ en 2022.

Ces derniers sont principalement constitués des revenus de sa filiale Sirius Production issus de la diffusion des productions de son catalogue (séries, dessins animés, documentaires…) sur les chaines hertziennes et les plateformes de streaming. Ils intègrent également près de 13 M€ liés à des productions en cours dont le film d'animation « Urban Jungle » dont l'histoire mettra en scène les célèbres sculptures de l'artiste Richard Orlinski .

Cette progression significative des revenus du Groupe porte la marge brute à son plus haut niveau puisqu'elle s'établit à 23,4 M€ contre 12,6 M€ l'an passé, soit une croissance de 86%. Elle représente ainsi 87% du chiffre d'affaires du Groupe sur 2023 contre 70% en 2022.

Cette amélioration de la marge brute combinée à l'optimisation des coûts de structure, qui s'est poursuivie sur le second semestre, devrait contribuer à l'amélioration des résultats annuels du Groupe sur l'exercice 2023.

En milliers d'euros

Chiffres non audités 31/12/2023 31/12/2022 Variation 2022/2023 Chiffre d'affaires 14 155 16 147 Production immobilisée 12 803 1 820 Total chiffre d'affaires/revenus 26 958 17 967 +50 % Subventions 1 261 15 Total chiffre d'affaires et subventions 27 219 17 982 +51 % Produits opérationnels courants (dont CIA 2 ) 2?240 20 Total produits d'exploitation 29 459 18 002 +64 % Achats (6 096) (5 412) Marge brute 23 364 12 589 + 86% % du CA 87% 70% + 17pts

( 1) Ensemble des subventions (productions et catalogue)

(2) Estimation du Crédit d'Impôt Audiovisuel

Accélération des revenus prévue sur 2024

L'année 2024 est une année importante pour Sirius Media qui sera marquée par la sortie de son film d'animation « Zak et Wowo, La légende de Lendarys » dont le lancement mondial a déjà commencé au Mexique le 25 avril 2024 dans plus de 420 salles pendant une période de trois semaines. De même ; la promotion en France a débuté avec l'avant-première qui s'est déroulée avec succès ce samedi 27 avril 2024 à Lille, en présence du réalisateur, Philippe Duchêne, Clara Luciani et Jérôme Niel, qui ont prêté leurs voix aux héros. La bande annonce du film dépasse les 500 000 vues en quelques semaines sur Youtube et le jeu vidéo mobile « Zak & Wowo, Shards of lost memory » est disponible depuis quelques jours sur les stores (Androïd et Apple). Une tournée est prévue dans les principales villes françaises avant la sortie officielle le 10 juillet 2024 dans toutes les salles du territoire national. Cet évènement devrait contribuer à l'accroissement des revenus du Groupe sur l'exercice 2024.

Report de publication des comptes annuels et du RFA au 15 mai 2024

Sirius Media annonce le report de la publication de ses comptes annuels et de son rapport financier annuel 2023 (RFA). L'intégration de la filiale Sirius Production a entrainé un retard de livraison des éléments nécessaires à la consolidation des comptes de l'exercice 2023 dans le planning de clôture. En conséquence, Sirius Media se voit contraint de reporter de quelques jours la publication de ses comptes annuels 2023 ainsi que celle du rapport financier annuel 2023. Le Groupe prévoit de publier ces informations le 15 mai 2024 .

15 mai 2024 : publication des résultats annuels et du Rapport Financier Annuel 2023

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

