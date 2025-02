SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Distribution du film "Zak et Wowo, la légende de Lendarys" sur des plateformes VOD à l'international

Communiqué de Presse

Paris, 10 février 2025 à 8h

SIRIUS MEDIA

Distribution du film "Zak & Wowo, la légende de Lendarys" sur des plateformes VOD à l'international

Paris (France), le 10 février 2025 – 8h - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) , groupe spécialisé dans la production audiovisuelle, annonce avoir signé des accords de distribution pour la diffusion de son film d'animation « Zak & Wowo, la légende de Lendarys » sur des plateformes de streaming à l'international.

Après sa sortie en salle, le film d'animation de Sirius Media est désormais disponible en Vidéo à la Demande à l'abonnement (SVOD) ainsi qu'à l'achat ou à la location (VOD) sur des plateformes en Europe.

En Espagne , il est diffusé sur Amazon Video, Apple TV, Rakuten TV et Movistar Plus+, et au Portugal , sur Apple TV et Amazon Vidéo.

« Zak & Wowo, la légende de Lendarys » est également disponible en Russie , où il est actuellement diffusé sur la plateforme Megogo , le plus grand service de divertissement d'Europe de l'Est qui compte près de 55 millions d'utilisateurs. Mais aussi en Pologne , avec une diffusion sur Canal+ Pologne grâce à un accord du Groupe avec Kinoswiat, distributeur et producteur de films indépendant polonais.

Par ailleurs, Sirius Media est actuellement en attente de confirmation pour la diffusion de son film d'animation aux Etats-Unis et au Royaume-Uni .

Ces nouveaux canaux de distribution vont permettre à Sirius Media de diversifier ses revenus et renforcer la notoriété de son film d'animation à l'international.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…) et collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

