SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2024

Communiqué de Presse

Paris, 5 juillet 2024 à 18h

SIRIUS MEDIA

Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2024

Paris (France), le 5 juillet 2024 – 18h - L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire des actionnaires de SIRIUS MEDIA Group s'est tenue sur première convocation le jeudi 27 juin 2024 à 10 h00 dans les salons de l'Hôtel renaissance, 55/57 avenue Raymond Poincaré Paris 16 ème , sous la présidence de Paul Amsellem, Président de Sirius Media.

Le nombre d'actions détenues par les 12 actionnaires présents ou représentés à cette Assemblée Générale Mixte était de 14 264 963 actions, soit un taux de participation de 47,43 % des actions et droits de vote existants.

Lors de cette Assemblée Générale Mixte, toutes les résolutions ont été approuvées par les actionnaires, à l'exception des résolutions n°11 et n°24 qui ont été rejetées.

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr