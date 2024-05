SIRIUS MEDIA : Sirius Media avance la sortie de son film au 3 juillet 2024 - Avant-première au Grand Rex de Paris le 30 juin

Communiqué de Presse

Paris, 14 mai 2024 à 19h15

Sirius Media avance la sortie de son film

« Zak et Wowo, la légende de Lendarys » au 3 juillet 2024

Avant-première au Grand Rex de Paris le 30 juin

Paris (France), le 14 mai 2024 – 19h15 - SIRIUS MEDIA Group (FR0010812230 - ALSRS) a décidé d'avancer la sortie de son film au 3 juillet 2024 afin de lui offrir une meilleure visibilité notamment en se positionnant avant le début des grandes vacances scolaires et durant la semaine de la Fête du Cinéma.

Avant-première parisienne au Grand Rex

Sirius Media organisera l'avant-première de son film à Paris dans la salle mythique du Grand Rex le 30 juin 2024 et offrira ainsi au film une mise en avant de premier plan au sein de la capitale quelques jours avant son lancement national le 3 juillet 2024.

Cet évènement parisien clôturera la tournée des avant-premières en France après Lille, Vierzon (Festival de demain du 30 Mai au 2 juin), la Réunion et Lyon (courant juin).

Démarrage au Mexique

Le film d'animation de Sirius Media, « Zak et Wowo, la légende de Lendarys », a fait ses débuts au Mexique le 25 avril et a été projeté dans plus de 420 salles la première semaine. Ce premier lancement à l'international marque le début de la présence du film en Amérique du Sud dont le déploiement sur d'autres pays est prévu pour le quatrième trimestre. Cette sortie vient confirmer la qualité de l'animation et du scénario du film de Sirius Media qui prévoit plus de 27 accords de distribution à l'international.

Prochain RDV

15 mai 2024 : publication des résultats annuels et du Rapport Financier Annuel 2023

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). En décembre 2022, le Groupe a fait l'acquisition d'un des leaders français du secteur, le groupe Triple A/PM SA, qui collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

