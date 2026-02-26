SIRIUS MEDIA : SIRIUS MEDIA : AGE du 10 mars 2026 - Mise à disposition des documents préparatoires

Communiqué de Presse

Paris, 26 février 2026 à 18h30

SIRIUS MEDIA

Assemblée Générale Extraordinaire du 10 mars 2026

Mise à disposition des documents préparatoires

Paris (France), le 26 février 2026 – 18h30 - SIRIUS MEDIA (FR0010812230 - ALSRS) informe ses actionnaires qu'ils sont invités à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le mardi 10 mars 2026 à 9 heures dans les salons de l'Hôtel renaissance, 55/57 avenue Raymond Poincaré Paris 16 ème . A cette occasion, Sirius Media soumettra au vote de ses actionnaires des résolutions structurantes pour l'avenir du Groupe, notamment dans le cadre de la mise en place de sa stratégie de gestion de cryptoactifs [1] .

Un avis rectificatif à l'avis de réunion [2] valant avis de convocation a été publié le 18 février 2026 au BALO et dans un journal d'annonces légales. Les modalités de participation et de vote à cette Assemblée figurent dans ce dernier avis.

L'avis de réunion et l'avis rectificatif valant avis de convocation, ainsi que tous les documents et informations prévus à l'article R.225-83 du Code de commerce, peuvent être consultés sur le site Internet de la société, Rubrique « Investisseurs/ Assemblées générales ».

A propos de SIRIUS MEDIA Group

SIRIUS MEDIA est un groupe spécialisé dans la production audiovisuelle (longs métrages, films d'animation, séries TV, publicités…). Le Groupe collabore avec les plus grands diffuseurs (Canal+ Groupe, Lagardère, le Groupe TF1, France Télévisions, Orange, Groupe M6, TV5 Monde et Netflix). Fort 600 heures de contenus, SIRIUS MEDIA ambitionne de devenir à terme un acteur majeur de l'industrie des médias et du divertissement en France et en Europe.

SIRIUS MEDIA est cotée sur Euronext Growth Paris (FR0010812230 – ALSRS) et éligible au PEA-PME.

Plus d'informations sur www.siriusmedia.fr

Contact Sirius Media

AELIUM FINANCE – Presse/Investisseurs

Solène Kennis

+33 (0)1 75 77 54 68

siriusmedia@aelium.fr

[1] Communiqué de presse du 27 octobre 2025

[2] Publié au BALO du 2 février 2026