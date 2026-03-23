SINTX augmente après la première utilisation d'un implant approuvé par la FDA et nomme un nouveau président

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 mars - ** Les actions du fabricant de biomatériaux SINTX Technologies SINT.O augmentent de 7 % à 2,75 $

** La société affirme qu'un chirurgien a effectué la première chirurgie humaine à l'aide de son système de cale d'ostéotomie pour pied et cheville SINAPTIC, homologué par la FDA, marquant ainsi l'entrée de SINTX sur le marché de la reconstruction du pied et de la cheville

** Le système est utilisé pour corriger les problèmes d'alignement osseux dans le pied et la cheville, un problème courant lié aux dommages et aux déformations des articulations, indique la société

** Elle a également nommé Ryan Elmore président pour diriger les efforts de commercialisation et de croissance des revenus

** La société indique qu'elle se prépare au déploiement commercial du système de cale SINAPTIC et qu'elle vise une croissance des revenus en 2026 après avoir rationalisé ses opérations et levé environ 10 millions de dollars au cours de l'année écoulée

** La société déclare qu'elle développe la fabrication, y compris l'impression 3D assistée par l'IA, et explore de nouvelles utilisations de son nitrure de silicium au-delà des implants

** L'action est en hausse d'environ 10 % en 2025