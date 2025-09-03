 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Singapour ordonne à Meta de mettre en œuvre des mesures anti-arnaque sous peine d'amende
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 08:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Meta à l'ordre de la police dans les paragraphes 5-6)

La police de Singapour a ordonné à Meta META.O de mettre en œuvre des mesures anti-arnaque contre les publicités, les comptes, les profils et les pages d'affaires usurpant l'identité de titulaires de fonctions gouvernementales clés sur son réseau de médias sociaux Facebook afin de lutter contre les escroqueries, a déclaré un ministre du gouvernement.

L'entreprise pourrait se voir infliger une amende allant jusqu'à 1 million de dollars singapouriens (775 698 dollars) si elle ne se conforme pas à cette ordonnance, la première du genre en vertu de la nouvelle loi nationale sur les préjudices criminels en ligne, qui est entrée en vigueur en février 2024.

"Nous émettons (l'ordre) à Meta parce que Facebook est la principale plateforme utilisée par les escrocs pour ces escroqueries d'usurpation d'identité, et la police a évalué qu'une action plus décisive est nécessaire pour freiner ces escroqueries", a déclaré Goh Pei Ming, ministre d'État aux affaires intérieures, dans un discours prononcé mercredi.

En août, le ministère de l'intérieur de Singapour a constaté que plus d'un tiers de toutes les escroqueries au commerce électronique signalées en 2024 étaient perpétrées sur Facebook. Il a également classé Facebook Marketplace comme la plus faible des six places de marché du commerce électronique en termes de dispositifs anti-arnaques déployés.

Un porte-parole de Meta a déclaré mercredi que l'entreprise disposait de systèmes spécialisés pour détecter les comptes usurpés, notamment une technologie de reconnaissance faciale, et qu'elle avait investi massivement dans l'amélioration des équipes de détection et d'examen. Elle partage également des conseils pour éviter les escroqueries et offre des outils pour signaler les violations potentielles, a déclaré le porte-parole.

"Nous avons également mis en place un système de vérification des annonceurs et nous continuons à travailler avec les forces de l'ordre afin d'engager des poursuites judiciaires contre les criminels à l'origine de ces escroqueries", a ajouté le porte-parole.

Les statistiques de la police publiées en août ont montré que les escroqueries impliquant l'usurpation de l'identité de fonctionnaires ont presque triplé pour atteindre 1 762 cas au cours du premier semestre 2025, contre 589 cas au cours de la même période il y a un an. Au total, 126,5 millions de dollars singapouriens ont été perdus dans ce type d'escroquerie au cours de la même période, soit une augmentation de 88 % par rapport aux 67,2 millions de dollars singapouriens perdus il y a un an.

Le ministère de l'intérieur a reconnu que Facebook Marketplace exigeait des "mesures de vérification renforcées" pour certains vendeurs à Singapour depuis 2024, et qu'il avait introduit des avis de sécurité dans les produits, ainsi que des avis anti-arnaque dans ses fonctions de messagerie pour avertir les utilisateurs du risque d'escroquerie en matière de commerce électronique.

Ces mesures ont été prises à la suite de critiques formulées par le gouvernement concernant l'incapacité de l'entreprise à mettre en place des mesures de protection des utilisateurs contre les escroqueries.

