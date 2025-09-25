 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 820,00
+0,01%
Indices
Chiffres-clés

Singapour menace d'amendes Meta pour escroquerie par usurpation d'identité sur Facebook
information fournie par Reuters 25/09/2025 à 07:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Releads, changement de source, ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le gouvernement de Singapour a déclaré jeudi qu'il avait donné à Meta Platforms

META.O jusqu'à la fin de ce mois pour introduire des mesures comprenant la reconnaissance faciale afin d'aider à freiner les escroqueries d'usurpation d'identité sur Facebook.

Meta risque une amende pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars singapouriens (776 639 dollars) si elle ne se conforme pas à la directive "sans excuse raisonnable", a déclaré le Ministère de l'Intérieur dans un communiqué, ajoutant que tout manquement entraînerait des amendes pouvant aller jusqu'à 100 000 dollars singapouriens pour chaque jour après la date limite.

Le ministère a indiqué que la directive avait été transmise à Meta mercredi. L'entreprise n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Au début du mois, la police de Singapour a ordonné à Meta de mettre en œuvre des mesures anti-arnaque contre les publicités, les comptes, les profils et les pages d'affaires usurpant l'identité de titulaires de fonctions gouvernementales clés sur sa plateforme Facebook. Cet ordre n'était pas assorti d'un délai.

Le ministère a déclaré qu'il avait constaté une augmentation des cas d'escrocs exploitant Facebook pour des escroqueries d'usurpation d'identité entre juin 2024 et juin de cette année, en utilisant des vidéos ou des images de titulaires de fonctions gouvernementales dans de fausses publicités, comptes, profils et pages d'affaires.

"Bien que Meta ait pris des mesures pour lutter contre le risque d'escroquerie par usurpation d'identité dans le monde entier, y compris à Singapour, le Ministère de l'Intérieur et les forces de police de Singapour restent préoccupés par la prévalence de ce type d'escroquerie à Singapour", a déclaré le ministère.

Il s'agit de la première ordonnance de ce type émise en vertu de la nouvelle loi sur les préjudices criminels en ligne (Online Criminal Harms Act), qui est entrée en vigueur en février 2024.

(1 $ = 1,2876 dollar de Singapour)

Valeurs associées

META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
760,6600 USD NASDAQ +0,70%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Marocaine Yasmina Tellal, consulte des coupures de presse, dans le sud-ouest de la France, le 15 août 2025 ( AFP / Valentine CHAPUIS )
    Dans les métiers précaires, un #MeToo plus difficile, avec moins d'écho
    information fournie par AFP 25.09.2025 08:16 

    "On avait besoin de travailler, on se taisait." Elles sont caissières, ouvrières agricoles, femmes de ménage, secrétaires... et, comme beaucoup de femmes sur leur lieu de travail, ont vécu des violences sexuelles. Mais leur #MeToo à elles peine à être entendu. ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 25.09.2025 08:08 

    * STELLANTIS STLAM.MI - Les ventes en Europe du constructeur ont augmenté en août pour la première fois depuis plus d'un an, montrent des données publiées jeudi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA), alors que le marché dans son ensemble ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Prudence en vue en Europe avant des discours de banquiers centraux
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:53 

    par Claude Chendjou Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi avant une nouvelle avalanche d'interventions de banquiers centraux et la publication d'indicateurs macroéconomiques clés aux Etats-Unis et en Europe. D'après les ... Lire la suite

  • Un homme marche à Wall Street devant la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street s'éloigne de ses records, Powell juge les valorisations élevées
    information fournie par Reuters 25.09.2025 07:38 

    par Chuck Mikolajczak La Bourse de New York a fini mercredi en baisse pour une deuxième séance consécutive, les investisseurs ayant été incités à prendre leurs bénéfices avec des indices proches de leurs records au lendemain des déclarations de Jerome Powell, président ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank