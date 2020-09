Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Singapore Airlines va supprimer 4.300 postes, un plan social historique Reuters • 10/09/2020 à 15:42









SINGAPORE AIRLINES VA SUPPRIMER 4.300 POSTES, UN PLAN SOCIAL HISTORIQUE par Jamie Freed SYDNEY (Reuters) - Singapore Airlines Ltd a annoncé jeudi un plan de suppressions de 4.300 postes, soit environ 20% de l'effectif de la compagnie, en raison de la crise sanitaire. Il s'agit du plus important plan social de la compagnie aérienne depuis sa création. En tenant compte du gel des recrutements ainsi que des départs naturels et volontaires, le personnel potentiellement touché par ce plan, tant à Singapour qu'à l'étranger, sera ramené à environ 2.400 personnes. "Les prochaines semaines seront parmi les plus difficiles de l'histoire du groupe, car certains de nos amis et collègues quitteront la compagnie", a déclaré Goh Choon Phong, directeur général de Singapore Airlines, dans un communiqué. "(...) [C'est] le résultat d'une crise mondiale sans précédent qui a englouti l'industrie aérienne", a-t-il ajouté. La compagnie aérienne ne dispose pas de réseau intérieur et est ainsi totalement dépendante du trafic international, qui s'est totalement effondré. Elle a réaffirmé que sa capacité devrait revenir à 50% de la normale d'ici la fin de son exercice fiscal au 31 mars 2021 contre 8% seulement actuellement. Singapore Airlines, qui n'avais pas encore annoncé de suppressions de postes, a levé 11 milliards de dollars afin de faire face à la crise. (Version française Charles Regnier, édité par Jean-Michel Bélot)

