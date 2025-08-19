Sinclair propose de fusionner ses activités de radiodiffusion télévisuelle avec son rival Tegna, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changement de source, mise à jour des détails)

Sinclair SBGI.O , propriétaire de chaînes de télévision aux États-Unis, a fait une offre pour fusionner ses activités de télévision avec son petit rival Tegna

TGNA.N , qui est en pourparlers avancés en vue d'une vente potentielle à Nexstar Media Group NXST.O , a déclaré lundi à Reuters une personne au fait de ces discussions.

Toute fusion potentielle serait difficile à conclure en raison de l'endettement combiné de Sinclair et de Tegna, a dit cette personne, qui a demandé à ne pas être identifiée car les discussions sont privées.

À la fin du deuxième trimestre, Sinclair avait une dette d'environ 4,11 milliards de dollars, tandis que Tegna avait une dette d'environ 2,33 milliards de dollars.

Le Wall Street Journal, qui a été le premier à rapporter l'information, a déclaré que l'opération valoriserait les actions de Tegna entre 25 et 30 dollars chacune, citant des personnes familières de l'affaire.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement les détails de l'accord.

Au début du mois, Sinclair a déclaré que son conseil d'administration avait autorisé une révision stratégique des activités de diffusion de la société et qu'il envisageait une séparation de son portefeuille Ventures.

Sinclair possède, exploite et fournit des services à 178 stations de télévision sur 81 marchés.

Tegna a déjà fait l'objet d'offres de rachat par le passé. En 2022, elle a accepté d'être rachetée par Standard General dans le cadre d'une transaction évaluée à 8,6 milliards de dollars, dette comprise, mais elle a ensuite résilié l'accord de fusion à la suite d'un examen réglementaire. Tegna contrôle 64 stations et gère les chaînes True Crime Network et Quest.

Sinclair et Tegna se sont refusés à tout commentaire.