Sinclair met fin au boycott de l'émission de Kimmel sur ses stations ABC vendredi

(Ajout de détails sur Nexstar, historique, pas de commentaires immédiats de Disney ou de la FCC) par David Shepardson

Sinclair Broadcast Group SBGI.O a déclaré vendredi qu'il mettrait fin à sa préemption de "Jimmy Kimmel Live!" et que l'émission reviendrait en soirée sur les quelque 40 stations affiliées à ABC de Sinclair.

Sinclair est l'un des deux grands propriétaires de chaînes de télévision qui n'avaient pas accepté de reprendre la diffusion de l'émission cette semaine, après que Disney DIS.N a levé une suspension de près d'une semaine.

Sinclair a dû faire face à la pression de certains législateurs concernant la décision de ne pas diffuser l'émission. Les stations ABC de Sinclair représentent environ 14 % des foyers américains.

Nexstar Media Group NXST.O a également choisi de ne pas diffuser Kimmel sur les 32 stations ABC qu'il possède et exploite, qui représentent environ 9 % des foyers américains. Nexstar a besoin de l'approbation de la FCC pour une fusion de 6,2 milliards de dollars avec Tegna TGNA.N .

ABC a suspendu l'émission de Kimmel le 17 septembre en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Quelques heures avant la suspension, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a averti que les radiodiffuseurs locaux qui diffusaient l'émission de Kimmel risquaient de se voir infliger des amendes ou de perdre leur licence et a déclaré qu'il était "temps pour eux d'agir"

Disney et Carr n'ont pas immédiatement commenté la décision de Sinclair.