Sinclair met fin au boycott de l'émission de Kimmel sur ses stations ABC vendredi
information fournie par Reuters 26/09/2025 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur Nexstar, historique, pas de commentaires immédiats de Disney ou de la FCC) par David Shepardson

Sinclair Broadcast Group SBGI.O a déclaré vendredi qu'il mettrait fin à sa préemption de "Jimmy Kimmel Live!" et que l'émission reviendrait en soirée sur les quelque 40 stations affiliées à ABC de Sinclair.

Sinclair est l'un des deux grands propriétaires de chaînes de télévision qui n'avaient pas accepté de reprendre la diffusion de l'émission cette semaine, après que Disney DIS.N a levé une suspension de près d'une semaine.

Sinclair a dû faire face à la pression de certains législateurs concernant la décision de ne pas diffuser l'émission. Les stations ABC de Sinclair représentent environ 14 % des foyers américains.

Nexstar Media Group NXST.O a également choisi de ne pas diffuser Kimmel sur les 32 stations ABC qu'il possède et exploite, qui représentent environ 9 % des foyers américains. Nexstar a besoin de l'approbation de la FCC pour une fusion de 6,2 milliards de dollars avec Tegna TGNA.N .

ABC a suspendu l'émission de Kimmel le 17 septembre en raison des commentaires qu'il a faits sur l'assassinat de l'activiste conservateur Charlie Kirk. Quelques heures avant la suspension, le président de la Commission fédérale des communications, Brendan Carr, a averti que les radiodiffuseurs locaux qui diffusaient l'émission de Kimmel risquaient de se voir infliger des amendes ou de perdre leur licence et a déclaré qu'il était "temps pour eux d'agir"

Disney et Carr n'ont pas immédiatement commenté la décision de Sinclair.

