Simply Good Food en hausse après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux prévisions
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 18:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions de la société d'aliments et de boissons conditionnés Simply Good Food SMPL.O ont augmenté de 8,3 % à 20,97 $ ** Affiche un chiffre d'affaires de 340,2 millions de dollars au deuxième trimestre, grâce aux ventes du segment Quest de Co, dépassant légèrement l'estimation des analystes de 339,3 millions de dollars - données compilées par LSEG

** Le bénéfice par action ajusté trimestriel de 39 cents dépasse les estimations de 36 cents

** Réaffirme les perspectives de ventes nettes pour l'année entière, entre une baisse de 2% et une hausse de 2%, par rapport aux estimations d'une croissance de 0,3%

** Les actions ont chuté de 50 % en 2025

