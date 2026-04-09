Simply Good Food en baisse après l'abaissement de ses prévisions de ventes annuelles

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9 avril -

** Les actions de Simply Good Food SMPL.O ont baissé d'environ 21% à 11,41 dollars avant la mise sur le marché

** La société d'aliments et de boissons conditionnés réduit ses prévisions de ventes nettes annuelles, pénalisée par le ralentissement de la demande des consommateurs et la faible dynamique des marques Atkins et OWYN

** SMPL s'attend maintenant à un chiffre d'affaires de 1,31 à 1,35 milliard de dollars pour l'exercice 26, soit une baisse comprise entre 7 % et 10 % par rapport à l'année précédente, en deçà de la fourchette de prévision précédente, qui allait d'une baisse de 2 % à une hausse de 2 %

** Les analystes prévoient en moyenne un chiffre d'affaires annuel de 1,45 milliard de dollars - données LSEG

** Le chiffre d'affaires net de 326 millions de dollars au deuxième trimestre est inférieur aux estimations des analystes, qui tablaient sur 345,6 millions de dollars

** Le bénéfice brut du T2 de 103,0 millions de dollars est en baisse de 20,8% par rapport à l'année précédente en raison de l'inflation, en particulier pour le cacao, et des tarifs douaniers

** Cependant, Co annonce un bénéfice ajusté par action de 45 cents, dépassant les estimations de 39 cents

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 28,24 % depuis le début de l'année