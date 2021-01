Simplify AM dévoile ses premiers ETF thématiques

(NEWSManagers.com) - Le conseiller en investissements américain Simplify Asset Management, co-fondé par Paul Kim et David Berns en septembre dernier, a dévoilé le lancement de ses premiers ETF sur la bourse de New York. Les produits de Simplify visent les thématiques suivantes: fintech, médias et pop culture, véhicules robotiques et énergie propre, cloud et cybersécurité.

Avant de co-fonder Simplify, Paul Kim a officié chez Principal Global Investors de 2015 à 2020 où il a créé et supervisé l'activité ETF. Son compère, David Berns, a fondé Portfolio Designer, société spécialisée dans la construction de portefeuille et était managing director de Nasdaq Dorsey Wright.