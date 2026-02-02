Simon Property prévoit des fonds d'exploitation annuels supérieurs aux attentes grâce à la hausse des loyers des commerces de détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement dans l'immobilier commercial Simon Property Group SPG.N a prévu des fonds d'exploitation pour 2026 largement supérieurs aux attentes du marché lundi, misant sur des loyers élevés dans ses centres commerciaux et ses galeries marchandes.

L'offre restreinte de biens locatifs a donné aux opérateurs de centres commerciaux tels que Simon Property une plus grande marge de manœuvre pour augmenter les loyers.

Toutefois, la hausse des taux d'emprunt et l'affaiblissement du moral des consommateursont contraint les détaillants à réduire leurs plans d'expansion, ce qui pose des risques pour la demande de location de biens immobiliers commerciaux.

L'un des plus grandspropriétaires de centres commerciaux aux États-Unis, Simon Property Group, a décidé de résilier les baux avec Saks Global après que le distributeur de luxe a demandé l'application du chapitre 11 de la loi sur les faillites dans le cadre de ses efforts de restructuration et de vente de ses magasins. Simon Property s'attend à ce que le FFO annuel par action se situe entre 13 et 13,25 dollars, le point médian de cette fourchette étant supérieur aux estimations de 13,08 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le loyer minimum de base par pied carré était de 60,97 $ au 31 décembre 2025, contre 58,26 $ il y a un an. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré des FFO de 3,27 $ par action, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 3,47 $ par action.

La société a enregistré une perte exceptionnelle de 31 cents paraction dans son FFO trimestriel liée aux coûts de restructuration de Catalyst Brands, propriétaire de JCPenney, dont Simon Property est actionnaire .

Il a affiché un chiffre d'affaires de 1,80 milliard de dollars au cours du trimestre clos le 31 décembre, contre des estimations de 1,51 milliard de dollars.

Simon Property compte LVMH LVMH.PA - le conglomérat de luxe à l'origine de Louis Vuitton, Christian Dior, Hennessy et Tiffany & Co - parmi ses principaux locataires.