Simon Property Group revoit à la hausse ses prévisions de recettes annuelles d'exploitation dans l'immobilier en raison de la bonne tenue de la demande de location

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'investissement en immobilier commercial Simon Property Group SPG.N a revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne les fonds provenant de l'exploitation de l'immobilier, lundi, grâce à la bonne tenue de la demande de location dans ses centres commerciaux.

L'opérateur de centres commerciaux, qui compte parmi ses locataires LVMH LVMH.PA , le conglomérat de luxe à l'origine de Louis Vuitton et Tiffany & Co, s'attend à ce que le FFO immobilier de 2025, un indicateur de performance clé pour les FPI, se situe entre 12,60 et 12,70 dollars par action. Ce chiffre est à comparer à son objectif précédent de 12,45 à 12,65 dollars par action.

Regency Centers REG.O a également revu à la hausse son objectif annuel de FFO la semaine dernière, citant une forte demande de location.

L'occupation de Simon Property dans les centres commerciaux et les points de vente haut de gamme était de 96,4% au 30 septembre 2025, contre 96,2% au 30 septembre 2024.

Son loyer minimum de base par pied carré est passé de 57,71 $ à 59,14 $.

Simon Property Group a déclaré un FFO immobilier de 3,22 $ par action au troisième trimestre, contre 3,05 $ par action un an plus tôt.

Les revenus de la société provenant des revenus locatifs ont augmenté à 1,45 milliard de dollars, contre 1,34 milliard de dollars il y a un an.