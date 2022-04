Simon Azoulay : «Le groupe devrait rester premier de la classe en termes de rentabilité dans le secteur»

Simon Azoulay, PDG de Alten. (© DR)

Simon Azoulay, PDG de Alten, a accordé un entretien au Revenu. La situation du groupe est meilleurs qu'avant la crise du Covid, Il nous explique comment le groupe en sort renforcé.

Âgé de 65 ans, Simon Azoulay est diplômé de Supélec. Il a débuté sa carrière chez Thomson-CSF et Schlumberger. En 1988, il fonde Alten avec deux associés, partis depuis. En 1999, la société est introduite à la Bourse de Paris. Détenteur de 14,9% du capital et de 26,2% des droits de vote, Simon Azoulay est PDG du groupe depuis 1998.

En moins de deux ans, Alten est parvenu à effacer les effets de la crise sanitaire sur son activité en dehors des secteurs de l’automobile et de l’aéronautique civile. Comment expliquez-vous que le groupe en sort renforcé ?

Simon Azoulay : Si de nombreux projets se sont brutalement arrêtés au deuxième trimestre 2020, notamment dans l’aéronautique, les autres secteurs ont été heureusement préservés. Aujourd’hui, nous avons récupéré un peu plus de la moitié des projets stoppés dans l’aéronautique. Le taux d’activité est revenu à la normale, alors que nous avions plus de 5.000 ingénieurs sans projet au plus fort de la crise. Dans tous les autres secteurs, compte tenu de l’afflux important de projets, nous avons largement dépassé notre activité d’avant-Covid à périmètre constant. Au final, la situation du groupe est actuellement bien meilleure qu’avant la crise, car nous avons réalisé davantage d’acquisitions que prévu en 2020 et en 2021, de taille plus importante que précédemment.

Au total, sur les deux dernières années, nous