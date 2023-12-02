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Silver Lake et Warburg intéressés par une participation minoritaire dans Prima, une société soutenue par Blackstone - rapport
information fournie par Reuters02/12/2023 à 17:34

* LES FONDS AMÉRICAINS SILVER LAKE ET WARBURG PINCUS SONT INTÉRESSÉS PAR UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS PRIMA ASSICURAZIONI, SOUTENU PAR BLACKSTONE, A RAPPORTÉ SAMEDI LE QUOTIDIEN IL SOLE 14 ORE

* SILVER LAKE ET WARBURG POURRAIENT SOUMETTRE LEURS OFFRES RESPECTIVES DANS LES PROCHAINS JOURS - IL SOLE 24 ORE

* LES FONDS POURRAIENT PROPOSER UNE PARTICIPATION DE 16 % À 20 %, CE QUI VALORISERAIT LA SOCIÉTÉ ENTRE 1,2 ET 1,5 MILLIARD D'EUROS - IL SOLE 24 ORE

* SILVER LAKE N'A PAS RÉPONDU IMMÉDIATEMENT À UNE DEMANDE DE COMMENTAIRE DE REUTERS

* WARBURG PINCUS N'A PAS IMMÉDIATEMENT RÉPONDU À UNE DEMANDE DE COMMENTAIRE DE REUTERS

* REUTERS A RAPPORTÉ LE 23 NOV. 23 NOVEMBRE QUE PRIMA CHERCHAIT À OBTENIR DES OFFRES INDICATIVES POUR FAIRE ENTRER UN NOUVEL INVESTISSEUR MINORITAIRE ET LEVER DES FONDS, CITANT DEUX PERSONNES PROCHES DU DOSSIER

Plus d'informations sur la société: BX.N

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