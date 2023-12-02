Silver Lake et Warburg intéressés par une participation minoritaire dans Prima, une société soutenue par Blackstone - rapport

* LES FONDS AMÉRICAINS SILVER LAKE ET WARBURG PINCUS SONT INTÉRESSÉS PAR UNE PARTICIPATION MINORITAIRE DANS PRIMA ASSICURAZIONI, SOUTENU PAR BLACKSTONE, A RAPPORTÉ SAMEDI LE QUOTIDIEN IL SOLE 14 ORE
* SILVER LAKE ET WARBURG POURRAIENT SOUMETTRE LEURS OFFRES RESPECTIVES DANS LES PROCHAINS JOURS - IL SOLE 24 ORE
* LES FONDS POURRAIENT PROPOSER UNE PARTICIPATION DE 16 % À 20 %, CE QUI VALORISERAIT LA SOCIÉTÉ ENTRE 1,2 ET 1,5 MILLIARD D'EUROS - IL SOLE 24 ORE
* SILVER LAKE N'A PAS RÉPONDU IMMÉDIATEMENT À UNE DEMANDE DE COMMENTAIRE DE REUTERS
* WARBURG PINCUS N'A PAS IMMÉDIATEMENT RÉPONDU À UNE DEMANDE DE COMMENTAIRE DE REUTERS
* REUTERS A RAPPORTÉ LE 23 NOV. 23 NOVEMBRE QUE PRIMA CHERCHAIT À OBTENIR DES OFFRES INDICATIVES POUR FAIRE ENTRER UN NOUVEL INVESTISSEUR MINORITAIRE ET LEVER DES FONDS, CITANT DEUX PERSONNES PROCHES DU DOSSIER
Plus d'informations sur la société: BX.N
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer