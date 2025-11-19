Silk Way commande deux A350 cargo supplémentaires à Airbus
L' A350F, dont le premier appareil d'essai est actuellement en cours d'assemblage à Toulouse, est doté de la plus grande porte de chargement de pont principal du secteur, ainsi que d'un fuselage dont la longueur et la capacité ont été optimisées pour les palettes et conteneurs standards.
Plus de 70% de la structure est constituée de matériaux avancés, permettant un poids au décollage allégé de 46 tonnes par rapport au modèle concurrent.
Propulsé par des moteurs Rolls-Royce Trent XWB-97, l'A350F pourra transporter jusqu'à 111 tonnes de fret sur 4.700 milles nautiques (8.700 km), tout en affichant une consommation de carburant et des émissions de CO2 réduites d'environ 40% par rapport aux appareils de la génération précédente.
Fin octobre 2025, Airbus avait reçu 74 commandes pour l'A350F, émanant de 12 clients.
Le contrat a été officialisé à l'occasion du salon aéronautique de Dubaï, qui se tient depuis lundi et se clôturera vendredi.
