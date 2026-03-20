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Silgan Holdings envisagerait le rachat de Gerresheimer
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:05

Silgan Holdings, spécialisé dans les solutions d'emballage, s'intéresse au fabricant allemand d'emballages médicaux Gerresheimer, selon plusieurs sources citées par Reuters. Cette potentielle opération intervient dans un contexte délicat pour l'entreprise allemande, confrontée à une forte dégradation de sa situation financière.

Le groupe américain Silgan Holdings travaillerait actuellement avec des conseillers afin de bâtir une offre à 41 EUR par action Gerresheimer. Toutefois, aucune décision définitive n'a été prise et l'issue des discussions reste incertaine. Aucune des deux entreprises n'a souhaité commenter ces informations pour le moment. La rumeur a propulsé le titre Gerresheimer en hausse de plus de 24% en séance à Francfort.

Une cible affaiblie

Gerresheimer traverse une période difficile. Sa capitalisation boursière se rapproche de 600 MEUR, après une chute spectaculaire de son cours de plus de 80% depuis son pic atteint en 2023. Depuis le début de l'année, l'action accuse un recul de 37%, témoignant de la perte de confiance des investisseurs.

Cette situation est aggravée par des préoccupations réglementaires. Fin février, l'entreprise a indiqué que l'autorité allemande de supervision financière, la BaFin, a décidé d'élargir son enquête sur ses états financiers. Cette procédure vient confirmer les inquiétudes autour de possibles irrégularités comptables et accentue la pression sur la direction.

Un contexte propice aux opportunités

Dans ce climat d'incertitude, Gerresheimer apparaît comme une cible attractive pour une acquisition. L'entreprise avait déjà entamé des discussions l'an dernier, notamment à travers des fonds de capital-investissement en vue d'une cession. Ces négociations n'avaient toutefois pas abouti.

Pour Silgan, une acquisition comme celle-ci permettrait de renforcer sa présence dans le secteur des emballages médicaux, un segment en croissance porté par la demande en produits pharmaceutiques et dispositifs de santé. Néanmoins, les risques liés aux problèmes financiers et réglementaires de Gerresheimer pourraient compliquer les tentatives de rapprochement.

Le projet reste incertain. L'absence de confirmation officielle et les incertitudes entourant la situation de Gerresheimer laissent planer le doute sur la concrétisation de l'opération.

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GERRESHEIMER
21,880 EUR XETRA +23,34%
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