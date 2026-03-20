Silgan Holdings envisagerait le rachat de Gerresheimer
information fournie par Zonebourse 20/03/2026 à 16:05
Le groupe américain Silgan Holdings travaillerait actuellement avec des conseillers afin de bâtir une offre à 41 EUR par action Gerresheimer. Toutefois, aucune décision définitive n'a été prise et l'issue des discussions reste incertaine. Aucune des deux entreprises n'a souhaité commenter ces informations pour le moment. La rumeur a propulsé le titre Gerresheimer en hausse de plus de 24% en séance à Francfort.
Une cible affaiblie
Gerresheimer traverse une période difficile. Sa capitalisation boursière se rapproche de 600 MEUR, après une chute spectaculaire de son cours de plus de 80% depuis son pic atteint en 2023. Depuis le début de l'année, l'action accuse un recul de 37%, témoignant de la perte de confiance des investisseurs.
Cette situation est aggravée par des préoccupations réglementaires. Fin février, l'entreprise a indiqué que l'autorité allemande de supervision financière, la BaFin, a décidé d'élargir son enquête sur ses états financiers. Cette procédure vient confirmer les inquiétudes autour de possibles irrégularités comptables et accentue la pression sur la direction.
Un contexte propice aux opportunités
Dans ce climat d'incertitude, Gerresheimer apparaît comme une cible attractive pour une acquisition. L'entreprise avait déjà entamé des discussions l'an dernier, notamment à travers des fonds de capital-investissement en vue d'une cession. Ces négociations n'avaient toutefois pas abouti.
Pour Silgan, une acquisition comme celle-ci permettrait de renforcer sa présence dans le secteur des emballages médicaux, un segment en croissance porté par la demande en produits pharmaceutiques et dispositifs de santé. Néanmoins, les risques liés aux problèmes financiers et réglementaires de Gerresheimer pourraient compliquer les tentatives de rapprochement.
Le projet reste incertain. L'absence de confirmation officielle et les incertitudes entourant la situation de Gerresheimer laissent planer le doute sur la concrétisation de l'opération.
Valeurs associées
|21,880 EUR
|XETRA
|+23,34%
A lire aussi
-
Détroit d'Ormuz : travailleurs tués, trafic maritime, marins bloqués... cinq choses à savoir sur le blocage du passage
Incidents de sécurité, baisse du trafic maritime, marins bloqués ou encore hausse du prix du carburant pour navires... quelles sont les conséquences de la guerre au Moyen-Orient dans le détroit d'Ormuz ? C'est une voie maritime stratégique, qui est aujourd'hui ... Lire la suite
-
Les prix de l'or et de l'argent ont fondu cette semaine, plusieurs grandes banques centrales ayant alimenté les craintes d'une poussée d'inflation avec la guerre au Moyen-Orient, ce qui laisse présager de taux d'intérêts plus élevés. Cette perspective favorise ... Lire la suite
-
Malgré des baisses de prix notables cette semaine, le bitcoin a fait preuve d'une résistance relative face aux autres classes d'actifs. Depuis le début de la période de stress récente, le bitcoin progresse de 10,7 %, tandis que le Stoxx 600 recule de 7,7 % et l'or ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales vendredi vers 14H45 GMT, alors que la guerre au Moyen-Orient est entrée dans son 21e jour: - Les Bourses sur leurs gardes malgré un pétrole stable Les marchés boursiers restaient sur leurs gardes malgré un répit ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer