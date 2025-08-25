Silex : " les derniers chiffres d'emploi ont convaincu Powell de changer sa position "

(AOF) - A Jackson Hole, la Fed a révélé une position un peu plus dovish qu’attendu. Les marchés ont sauté sur l’occasion pour recommencer à anticiper une baisse de taux dès le mois prochain. Le discours de Powell a constitué une forme de " mini-pivot " par lequel la banque centrale donnerait désormais une légère priorité à l’emploi plutôt qu’à l’inflation ", explique Théodore Crouslé, analyste cross-asset pour Silex, suite au discours tenu par Jerome Powell vendredi dernier.

" Cependant, rien dans ce discours n'écarte la " dépendance au données " qui devrait reste de mise encore quelque temps. Ce sont donc les chiffres de septembre qui auront le dernier mot en ce qui concerne la décision du FOMC dans trois semaines ", poursuit l'analyste.

Extrêmement attendue, la prise de parole de Jerome Powell à l'occasion du symposium de Jackson Hole n'a pas manqué de déchaîner les passions des investisseurs, ravivant leurs espoirs de voir une baisse de taux avant même l'entrée dans l'automne. Tout a tenu en quelques mots. " L'évolution de l'équilibre des risques pourrait justifier un ajustement de l'orientation de notre politique. ". Le dollar (-0,9% sur la journée de vendredi) et les rendements (-10 points de base pour le 2 ans) ont corrigé instantanément. Les marchés financiers ont clairement choisi leur camp, et tablent sur une reprise des baisses de taux.

Théodore Crouslé souligne que la justification tient en deux points principaux.

Premièrement, du côté de l'emploi, la Fed reconnaît un affaiblissement, suggérant que les conditions d'une boucle prix-salaires ne sont pas réunies et que la forte hausse des prix des services hors logement constatée dans le dernier rapport d'inflation n'est pas excessivement inquiétante.

Deuxièmement, du côté de l'inflation, le narratif reste celui d'un effet " unique " (one-off) des droits de douane sur les prix, ce qui ne devrait pas susciter de vague durable. Powell a tout de même rappelé que les tarifs continuant à se multiplier, on ne saurait négliger le risque que la phase de répercussion des taxes douanières dans les prix se prolonge.

" La Fed ajuste donc implicitement son discours. Jusqu'ici elle répétait vouloir donner la priorité au volet de son mandat le plus éloigné de sa cible (i.e l'inflation). Les derniers chiffres d'emploi, qui ont vu une nette révision à la baisse des créations d'emplois NFP, ont donc convaincu Powell de changer sa position ", note Théodore Crouslé.

" Mais le discours était tout de même assez nuancé. Du moins, certainement plus que la réaction de marché qui a considéré une baisse de taux comme imminente et, surtout, s'est remis à anticiper largement plus de deux baisses cette année... D'abord parce que si baisse de taux il y avait en septembre, la barre pour une seconde dès octobre ou décembre deviendrait mécaniquement plus élevée ", ajoute l'analyste.