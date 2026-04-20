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Sila Realty Trust bondit après l'opération Blue Owl de 2,4 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 15:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 avril -

** Les actions de Sila Realty Trust SILA.N , société d'investissement immobilier dans le secteur de la santé, ont bondi de 19 % à 30,37 $ avant la mise sur le marché

** Les affiliés de la branche immobilière de Blue Owl Capital OWL.N acceptent d'acheter la société pour un montant de 2,4 milliards de dollars

** La capitalisation boursière de SILA s'élève à 1,41 milliard de dollars à la clôture de vendredi - données LSEG

** Les actionnaires recevront 30,38 dollars par action, ce qui représente une prime de 19 % par rapport à la clôture de vendredi (25,53 dollars)

** Les actions devraient ouvrir à un niveau record si les gains actuels se maintiennent

** L'action est en hausse de 9,5 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

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