Sikorsky sécurise des contrats de maintenance pour près de 100 hélicoptères S-92
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 17:56
Sikorsky annonce que 6 opérateurs d'hélicoptères S-92 ont renouvelé entre 2025 et début 2026 leurs contrats pluriannuels "Total Assurance Program" (TAP), un service de maintenance facturé à l'heure de vol permettant de prévoir les coûts d'exploitation et d'assurer la fourniture de pièces.
Le plus important opérateur mondial de S-92, Bristow, a notamment prolongé en avril 2025 un accord couvrant environ 60 appareils. Cinq autres opérateurs, dont Offshore Helicopter Services, ont suivi, portant à près de 100 hélicoptères le nombre d'appareils concernés par ces nouveaux contrats.
Au total, 155 des 270 S-92 en service dans le monde, soit 57% de la flotte active, sont désormais couverts par TAP. Le programme prend en charge plus de 90% du coût des pièces de rechange, incluant la cellule, la transmission, la boîte de vitesses ou l'avionique.
"Ces renouvellements pluriannuels témoignent de la confiance des opérateurs dans la fiabilité du S-92 et dans notre capacité à soutenir leurs opérations", souligne Leon Silva, vice-président Global Commercial and Military Systems chez Sikorsky.
Lancé en 2004, TAP s'appuie notamment sur les données système et sur des outils d'intelligence artificielle pour optimiser la maintenance, améliorer la disponibilité des appareils (proche de 90%) et réduire les coûts de stockage de pièces pour une flotte totalisant désormais 2,6 millions d'heures de vol.
Le titre Lockheed Martin progresse de 0,2% aujourd'hui et affiche une progression de l'ordre de 39% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|673,770 USD
|NYSE
|+0,30%
