Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sika: vise une croissance du CA de 6 à 9% en 2024 information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Sika a augmenté son chiffre d'affaires de 20,1 % au premier trimestre 2024. Le groupe a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 2 648,0 millions de francs suisses, ce qui correspond à une hausse du chiffre d'affaires en francs suisses de 13,8%.



Toutes les régions ont enregistré de bonnes performances et ont contribué à la poursuite de la croissance de Sika et à l'expansion de l'activité commerciale. Sika a poursuivi sa croissance organique au premier trimestre et a accru sa part de marché.



' Pour 2024, Sika est confiant dans sa capacité à poursuivre avec succès sa stratégie fondée sur une croissance durable et axée sur les bénéfices. Pour 2024, Sika s'attend à une croissance du chiffre d'affaires en monnaies locales de 6 à 9 %, avec une augmentation largement plus importante de l'EBITDA '.



' Dans la région EMEA, la tendance reste positive et Sika a réalisé des progrès évidents dans la région Amériques. En revanche, nous avons enregistré un début d'année plutôt lent dans la région Asie/Pacifique. Pour l'ensemble de l'année 2024, nous nous attendons à ce que les marchés de la construction se redressent ' a déclaré Thomas Hasler, Directeur général.





Valeurs associées SIKA LSE Intl 0.00%