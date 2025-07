Sika: souffre de l'effet de change mais améliore sa rentabilité information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 09:40









(Zonebourse.com) - Sika a enregistré une croissance modeste de 1,6% en monnaies locales au premier semestre 2025, freinée par un effet de change défavorable de 4,3% lié à la faiblesse du dollar. Son chiffre d'affaires en francs suisses baisse à 5,68 milliards, contre 5,83 milliards un an plus tôt (-2,7% en données publiées). Le consensus Vara se situait à 2,72 MdsCHF.



La rentabilité s'est améliorée : la marge brute est restée stable à 55,1%, tandis que la marge EBITDA a légèrement progressé à 18,9%, portée par des gains d'efficacité et des synergies renforcées.



Le groupe poursuit son expansion avec l'acquisition de quatre sociétés et l'ouverture de sept usines à travers le monde. Il mise notamment sur les secteurs de l'intelligence artificielle et des infrastructures numériques, et a pris une participation minoritaire dans Giatec Scientific, une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies numériques pour le béton.



Côté géographique, la croissance atteint 3,1% en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, et 3,5% dans les Amériques. En revanche, l'Asie-Pacifique recule de 1,7%, en raison d'un marché chinois toujours difficile.



Malgré un contexte contrasté, Sika reste confiante et table sur une légère hausse de ses ventes pour l'ensemble de l'année. Elle vise une marge EBITDA comprise entre 19,5% et 19,8%, et confirme ses objectifs de croissance à l'horizon 2028.





Valeurs associées SIKA 200,200 CHF Swiss EBS Stocks -3,05%