Sika se renforce aux Etats-Unis avec l'achat de Kwik Bond Polymers

( AFP / VALERIANO DI DOMENICO )

Le groupe suisse de chimie Sika, spécialisé dans les matériaux de construction, se renforce aux Etats-Unis en rachetant l'entreprise californienne Kwik Bond Polymers, active dans les produits pour la rénovation de ponts, a-t-il annoncé mercredi.

Sika, qui procède régulièrement à de petites acquisitions ciblées, n'a pas dévoilé le montant de cette transaction.

Basé près de San Francisco, Kwik Bond Polymers possède une gamme de produits destinés à la rénovation des ponts et autres applications pour les infrastructures en béton, indique Sika dans un communiqué.

L'entreprise américaine dispose également de capacités de production supplémentaires et d'un entrepôt près de Pittsburgh, en Pennsylvanie, ce qui lui permet de fournir ses clients à travers les Etats-Unis. Son rachat par Sika va permettre de renforcer sa chaîne d'approvisionnement et services à ses clients via son réseau dans le pays.

Le groupe suisse, qui fabrique des colles, mortiers et produits d'étanchéité pour le bâtiment, n'a pas fourni d'indications sur le chiffre d'affaires de Kwik Bond Polymers.

Les infrastructures aux Etats-Unis sont confrontées à des "défis sans précédent en raison d'un manque de maintenance et d'un sous-investissement durant de nombreuses années", mais elles bénéficient actuellement du programme de rénovation lancé en 2022 avec une enveloppe de 1.200 milliards de dollars, souligne Sika.

Les projets d'infrastructures font partie des segments clé pour la croissance du groupe suisse. Malgré la hausse des taux d'intérêts qui freine le bâtiment, Sika est parvenu à faire croître son chiffre d'affaires de 7,1% en 2023, à 11,2 milliards de francs suisses (11,4 milliards d'euros à taux actuels), entre autres grâce aux programmes d'investissements dans les infrastructures.