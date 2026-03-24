Sika revoit à la baisse ses prévisions de ventes en raison du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général confirme les prévisions pour l'année fiscale, mais elles pourraient se situer dans le bas de la fourchette

* Aucun signe d'annulation de projets, peut-être des retards si la guerre se poursuit

* L'inflation est une préoccupation majeure

* L'essor des centres de données n'est pas près de s'arrêter

(Ajout de détails et d'éléments de contexte tout au long de l'article) par John Revill et Oliver Hirt

Les résultats annuels du fabricant suisse de produits chimiques pour la construction Sika

SIK.S pourraient se situer dans la partie inférieure de ses prévisions en raison des turbulences provoquées par la guerre en Iran, a déclaré le directeur général Thomas Hasler.

Sika, qui fabrique des additifs utilisés dans des projets tels que la salle de concert Elbphilharmonie de Hambourg et le Grand Musée égyptien de Gizeh, a prévu en février une augmentation annuelle des ventes de 1 à 4 % en devises locales et une marge d'Ebitda de 19,5 % à 20 % en 2026.

M. Hasler a confirmé ces perspectives, mais a indiqué que les résultats pourraient se situer dans la partie inférieure de la fourchette, car l'incertitude concernant l'inflation, les prix du pétrole et les perspectives économiques s'est accrue en raison de la guerre.

"Je suis confiant dans nos prévisions pour 2026, en ce qui concerne la croissance du chiffre d'affaires et le résultat net, et je pense que nous sommes toujours dans des eaux sûres", a déclaré M. Hasler lors d'un entretien avec Reuters.

"En février, nous pensions que nous serions plutôt du côté moyen ou supérieur des prévisions, avec la possibilité de surperformer. Aujourd'hui, compte tenu de l'incertitude accrue, nous nous situons probablement davantage entre le milieu et le bas de la fourchette de nos prévisions."

Le conflit au Moyen-Orient a fait grimper les prix du pétrole, ce qui fait craindre à qu'une hausse prolongée des prix de l'énergie n'alimente l'inflation et ne pèse sur la croissance économique mondiale.

Les actions de Sika, qui réalise environ 4 % de son chiffre d'affaires dans la région, ont chuté de près de 19 % depuis le début des frappes américano-israéliennes sur l'Iran le 28 février. L'indice européen de la construction .SXOP est en baisse de 13 %.

M. Hasler a déclaré qu'il n'y avait pas eu d'arrêt ou d'annulation des projets de construction existants, mais que les nouveaux développements pourraient être retardés si le conflit se poursuivait.

L'inflation est également une préoccupation majeure, en particulier si les banques centrales augmentent les taux d'intérêt pour la contenir.