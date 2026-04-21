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Sika renforce sa présence en Asie centrale avec l'ouverture d'une nouvelle filiale au Kirghizistan
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 10:28

Sika consolide sa position en Asie centrale en créant une nouvelle filiale nationale au Kirghizistan. Cette initiative porte à 103 le nombre de filiales nationales que compte le groupe à l'échelle mondiale.

"La nouvelle filiale de Bichkek permettra d'accroître la proximité avec les clients et de faciliter l'accès au marché dans un contexte économique favorable" indique le groupe.


Le Kirghizistan est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie centrale. Les prévisions tablent sur une croissance annuelle moyenne du PIB d'environ 7 % pour la période 2026-2030.


Les principaux moteurs de croissance du secteur de la construction sont les projets de construction industrielle et les investissements dans les infrastructures et l'énergie.


"L'implantation d'une organisation locale au Kirghizistan constitue une base solide pour le développement ciblé de notre position sur le marché régional et pour notre croissance future. " a déclaré Christoph Ganz, Directeur régional EMEA.

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