Sika en recul sur une dégradation d'analyste
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 14:02
'Après un mauvais troisième trimestre à cause de la Chine, le management a procédé à un reset de ses objectifs 2028 et pris des mesures pour juguler les effets négatifs en lançant un programme de réduction de coûts Fast Forward', rappelle l'analyste.
Selon Oddo BHF, après la réduction de sa guidance 2028, le groupe suisse 'semble retrouver une trajectoire financière plus crédible mais l'année 2026 restera probablement encore difficile jusqu'au troisième trimestre'.
Valeurs associées
|168,900 CHF
|Swiss EBS Stocks
|-4,03%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mardi, à des niveaux records, les anticipations d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis ayant favorisé l'appétit pour le risque dans une semaine qui s'annonce chargée, avec la publication des résultats des ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évolue en hausse lundi, soutenue par la perspective d'un accord commercial entre les Etats-Unis et la Chine, à l'entame d'une semaine marquée par la réunion de la Réserve fédérale (Fed) et de nombreux résultats d'entreprises. Vers 14H05 GMT, ... Lire la suite
-
France Télévisions et TF1 se sont élevés lundi contre le lancement de Free TV, offre de "streaming" gratuite de l'opérateur Free qui reprend leurs chaînes et contenus "sans concertation préalable" et sans rémunération. "Cette méthode brutale et unilatérale témoigne ... Lire la suite
-
Evincée du programme F-35, Ankara a choisi le chasseur européen multirôle pour maintenir ses capacités aériennes avant l'arrivée du KAAN, son avion de 5e génération encore en développement. Confronté aux limites de sa coopération militaire avec les Etats-Unis, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer