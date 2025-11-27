 Aller au contenu principal
Sika dévoile un programme d'investissement et d'efficacité
information fournie par Zonebourse 27/11/2025 à 09:35

En amont d'une journée investisseurs, Sika fait part de son programme d'investissement stratégique et d'efficacité 'Fast Forward', comprenant des mesures pour 'optimiser le réseau de production et à rationaliser la structure organisationnelle'.

Le groupe suisse de chimie pour la construction met ainsi en oeuvre des ajustements structurels en Chine ainsi que des mesures pour accroître l'efficacité sur d'autres marchés, avec des coûts non récurrents anticipés de 80 à 100 millions de francs suisses en 2025.

Parallèlement, Sika investira entre 120 et 150 MCHF jusqu'en 2028 pour accélérer la transformation numérique de toute sa chaîne de valeur 'afin d'obtenir un avantage concurrentiel et de se positionner comme un leader numérique du secteur'.

Il prévoit des économies annuelles de 150 à 200 MCHF, avec un impact total à partir de 2028, dont environ 80 MCHF qui devraient entrer en vigueur en 2026. Le programme posera ainsi 'les bases d'une contribution durable à la rentabilité', selon Sika.

Valeurs associées

SIKA
157,350 CHF Swiss EBS Stocks -0,41%
