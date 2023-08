SII en croissance trimestrielle

(AOF) - Le groupe SII, spécialiste des métiers de l’ingénieur, a annoncé son chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2023/2024, ressortant en hausse de 12,9% à 269,3 millions d'euros, en hausse de 12,9%. Cette performance est principalement alimentée par le développement des activités à l’international.

Eric Matteucci, Président du Directoire, commente : " Ce premier trimestre de l'exercice 2023/2024 s'inscrit dans le plan semestriel annoncé. Dans un climat des affaires plus attentiste et avec un calendrier défavorable (deux jours ouvrés en moins), le groupe SII a réussi à délivrer un neuvième trimestre consécutif de croissance organique à deux chiffres. "

Le groupe SII rappelle que, conformément à sa politique de distribution et de retour aux actionnaires, il sera proposé, lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires qui se tiendra le 21 septembre 2023, le versement d'un dividende de 0,50 euro par action.

Côté perspectives, l'entreprise table sur une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 8 et 12%, et une marge opérationnelle maintenue entre 9 et 10%.

