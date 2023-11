Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client SII: croissance de près de 13% du CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 15/11/2023 à 13:43









(CercleFinance.com) - SII indique avoir réalisé au cours de son premier semestre 2023-24 un chiffre d'affaires de 538,4 millions d'euros, en hausse de 12,8% (+9,5% en organique) malgré trois jours ouvrés en moins, une performance conforme à ses objectifs de début d'exercice.



Compte tenu du taux d'activité, en baisse sur cette période, la marge opérationnelle devrait se situer en bas de la fourchette annoncée soit proche de 9%, selon la société d'ingénierie-conseil en technologies et de services numériques.



Au-delà de ce semestre, la visibilité réduite conduit SII à se projeter de trimestre en trimestre. Son objectif pour le troisième trimestre de cet exercice 2023-24 est de réaliser une croissance du chiffre d'affaires entre 7 et 10%.





