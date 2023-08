SII: activité en hausse, confirme ses perspectives information fournie par Cercle Finance • 10/08/2023 à 18:09

(CercleFinance.com) - SII publie un chiffre d'affaire de 269 ME au titre du 1er trimestre de son exercice 23/24, soit la période de 3 mois s'étant achevée au 30 juin. L'activité ressort en hausse organique de 10,1% par rapport à la même période un an plus tôt, dont +3,3% en France et +15,2% à l'international.



'Dans un climat des affaires plus attentiste et avec un calendrier défavorable (deux jours ouvrés en moins), le groupe SII a réussi à délivrer un 9e trimestre consécutifdecroissance organique à deux chiffres', s'est réjoui Eric Matteucci, le président du directoire.



La performanceréaliséeau cours de ce premier trimestrepermet à SII deréitérerlesperspectives attendues pour l'ensemble du premier semestre de cet exercice à savoir une croissance organiquedu CA comprise entre 8 et 12%,et unemarge opérationnellemaintenueentre 9 et 10%.