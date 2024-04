Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Signify: un CFO nommé à titre temporaire information fournie par Cercle Finance • 03/04/2024 à 09:55









(CercleFinance.com) - Signify annonce la nomination du contrôleur Zeljko Kosanovic au poste de directeur financier (CFO) à titre temporaire depuis le 1er avril, en remplacement de Javier van Engelen qui a démissionné pour suivre d'autres intérêts.



Après avoir occupé différents postes chez Schneider Electric, Zeljko Kosanovic a rejoint le spécialiste néerlandais des solutions d'éclairage en 2017 en tant que CFO de la division solutions numériques, avant de prendre les fonctions de contrôleur du groupe en 2021.





