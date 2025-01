Signify: recul des ventes en 2024, le DG sur le départ information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 12:04









(CercleFinance.com) - Signify a fait part vendredi du prochain départ d'Eric Rondolat, son directeur général depuis neuf ans, après avoir annoncé un nouveau repli de ses ventes sur l'exercice 2024.



Le spécialiste néerlandais de l'éclairage précise qu'Eric Rondolat quittera ses fonctions suite à la prochaine assemblée générale des actionnaires, prévue le 25 avril.



Dans un communiqué, le groupe indique que son conseil de surveillance prévoit de mener un processus de recrutement afin d'identifier son successeur, en étudiant à la fois des candidatures internes et externes.



Eric Rondolat avait pris la direction générale de Signify en mai 2016, dès l'introduction en Bourse du groupe sur Euronext Amsterdam dans le sillage de sa scission d'avec Philips.



Il avait auparavant été, entre 2012 et 2016, le directeur général des activités d'éclairage du conglomérat néerlandais.



Son départ intervient alors que Signify a vu ses ventes chuter de 8% l'an dernier, à 6,7 milliards d'euros, avec une marge opérationnelle (Ebita) ajustée qui s'est tassée de 10% à 9,9%.



Pour 2025, l'entreprise dit anticiper une croissance de 0% à 5% de son chiffre d'affaires, tout en précisant que cet objectif s'entend hors activités 'conventionnelles', c'est-à-dire la branche englobant les systèmes d'éclairage spéciaux, la projection numérique et l'électronique pour luminaires.



Sa marge d'exploitation (Ebita) devrait quant à elle rester stable d'une année sur l'autre.



Suite à ces annonces, l'action Signify grimpait de plus de 4% vendredi à la Bourse d'Amsterdam, revenant ainsi à des plus hauts depuis l'été dernier.





Valeurs associées SIGNIFY 23,54 EUR Euronext Amsterdam +3,52%