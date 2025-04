Signify: programme de rachat d'actions finalisé information fournie par Cercle Finance • 16/04/2025 à 12:10









(CercleFinance.com) - Signify a annoncé mercredi avoir bouclé le programme de rachat d'actions que le spécialiste néerlandais de l'éclairage avait officialisé au mois de février.



Dans un bref communiqué, le groupe indique avoir fait l'acquisition de plus de 1,34 million de titres pour un montant total de 27,5 millions d'euros.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action reculait de 0,4% mercredi à la mi-journée.





