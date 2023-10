Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: le titre profite d'une amélioration des marges information fournie par Cercle Finance • 27/10/2023 à 14:01









(CercleFinance.com) - Signify a fait état vendredi d'un repli de ses résultats trimestriels, mais le spécialiste néerlandais de l'éclairage a rassuré les investisseurs en annonçant une amélioration de ses marges bénéficiaires.



Du fait notamment d'un repli de son activité en Chine, y compris dans la technologie LED, le groupe basé à Eindhoven a vu son chiffre d'affaires baisser de 13,8% sur le troisième trimestre, à 1,65 milliard d'euros.



A périmètre comparable, le recul de son chiffre d'affaires se limite à 7,8%.



Dans son communiqué, Signify indique que son bénéfice net a baissé à 83 millions d'euros sur le troisième trimestre, contre 112 millions d'euros un an plus tôt.



Sa marge opérationnelle ajustée (Ebita) s'est néanmoins améliorée à 10,7%, contre 10,4% un an plus tôt, tout comme sa marge brute passée de 37,3% à 39,3% d'une année sur l'autre.



'Nous avons continué à améliorer notre marge brute, ce qui constitue notre priorité pour l'exercice 2023', s'est félicité dans un communiqué le directeur général du groupe, Eric Rondolat.



Signify a par ailleurs réaffirmé ses prévisions annuelles, tablant toujours sur une marge opérationnelle ajustée (Ebita) entre 9,5% et 10,5% sur l'ensemble de l'exercice.



Le marché accueillait favorablement cette publication puisque le titre Signify coté à la Bourse d'Amsterdam grimpait de plus de 8% vendredi à l'heure du déjeuner.





