Signify: lance une technologie de surveillance de la maison • 16/05/2023 à 13:00

(CercleFinance.com) - Signify lance une nouvelle technologie de surveillance à domicile et de nouvelles fonctions logicielles pour compléter son système d'éclairage intelligent WiZ, qui associe l'éclairage et la sécurité d'une manière simple, intelligente et sûre.



La nouvelle caméra intérieure WiZ s'associe aux mises à jour logicielles de l'application WiZ, aux lampes WiZ et à la technologie de détection de mouvement SpaceSense pour créer une solution qui offre aux utilisateurs 'la tranquillité d'esprit lorsqu'ils ne sont pas chez eux' selon l'entreprise.



WiZ intègre des fonctions de surveillance de la maison dans son système d'éclairage intelligent, profitant du fait que les lumières se trouvent partout dans la maison et peuvent être l'un des outils les plus efficaces pour décourager les intrus potentiels.



L'application WiZ est optimisée avec des fonctionnalités intuitives, telles que des routines de surveillance personnalisables, permettant aux utilisateurs de contrôler leur éclairage et de surveiller leur maison d'un simple toucher dans l'application.



'WiZ a mis au point la première solution de surveillance de maison intelligente entièrement intégrée qui combine les caractéristiques des lumières intelligentes et les caméras d'une manière transparente', souligne Danny Lousberg, responsable de la gestion des produits logiciels WiZ.