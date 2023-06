Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Signify: des nouveaux éclairages plus résistants et durables information fournie par Cercle Finance • 07/06/2023 à 13:39









(CercleFinance.com) - Signify annonce aujourd'hui proposer de nouveaux éclairages LED d'extérieur Philips éco-énergétiques, conçus pour fonctionner dans des conditions météorologiques changeantes, tout en répondant à la nécessité de réduire la consommation d'énergie.



Ces éclairages LED d'extérieur de classe A comprennent des spots, des poteaux, des appliques et des socles faciles à installer, dotés de la technologie UltraEfficient Solar pour réduire la consommation d'énergie et le coût de la vie.



'Des études ont montré que la résistance aux intempéries et la durabilité sont considérées comme des facteurs clés pour les éclairages extérieurs. Avec l'évolution des conditions météorologiques, nous comprenons que ces facteurs sont plus importants que jamais', souligne Michael Rombouts, responsable de l'Unité commerciale lampes et luminaires LED chez Signify.





