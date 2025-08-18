 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 882,70
-0,51%
Signify: des actions rachetées pour un million d'euros
18/08/2025

(Zonebourse.com) - Signify annonce avoir racheté 45.036 de ses propres actions du 5 au 15 août, à un prix unitaire moyen de 22,38 euros, soit un montant total d'un million d'euros, ces actions rachetées étant destinées à une réduction du capital.

Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,36 millions de ses propres actions pour un montant total de 90,1 millions d'euros.

Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.

SIGNIFY
22,4800 EUR Euronext Amsterdam -0,88%


  • Un incendie de forêt à Castrillo de Cabrera, dans le nord-ouest de l'Espagne, le 16 août 2025 ( AFP / Cesar Manso )
    Les incendies ont déjà ravagé 343.000 hectares en 2025 en Espagne, un nouveau record
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:58 

    Contraintes d'évacuer leur maison ou de porter des masques pour supporter fumée et odeur de brûlé, des milliers de personnes sont toujours lundi sous la menace des incendies ravageant l'Espagne, où plus de 343.000 hectares ont été calcinés depuis le début de l'année, ... Lire la suite

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche la direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 15:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

