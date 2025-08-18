Signify: des actions rachetées pour un million d'euros information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 15:18









(Zonebourse.com) - Signify annonce avoir racheté 45.036 de ses propres actions du 5 au 15 août, à un prix unitaire moyen de 22,38 euros, soit un montant total d'un million d'euros, ces actions rachetées étant destinées à une réduction du capital.



Ces rachats ont été effectués dans le cadre du programme lancé le 4 février. A ce stade, le fournisseur de solutions d'éclairage a acquis plus de 4,36 millions de ses propres actions pour un montant total de 90,1 millions d'euros.



Pour rappel, ce programme d'une enveloppe totale allant jusqu'à 150 millions d'euros, devrait s'achever vers la fin de l'année en cours. Il est exécuté pour le compte de la société néerlandaise par un intermédiaire sur le marché.





