Signify: démarrage du programme de rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/02/2025 à 10:45









(CercleFinance.com) - Conformément à son annonce du 24 janvier, Signify fait part du démarrage de son programme de rachats d'actions pour jusqu'à 150 millions d'euros, programme qui devrait s'achever vers la fin de l'année en cours.



Sur cette enveloppe, le spécialiste néerlandais de l'éclairage rachètera d'abord des titres pour 30 millions d'euros qui seront alloués à la couverture d'obligations liées aux plans de rémunération en actions. Les autres titres rachetés seront destinés à être annulés.



Au cours actuel de l'action, le montant du programme représente un nombre total de l'ordre de sept millions d'actions, soit 5,5% du capital de Signify. Le programme sera exécuté par un intermédiaire sur le marché.





Valeurs associées SIGNIFY 20,46 EUR Euronext Amsterdam -0,29%